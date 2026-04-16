Se debate si la tarjeta roja a Eduardo Camavinga —según el Real Madrid, única causa de la derrota en Múnich— fue justa. Algunos defienden que fue una aplicación estricta pero correcta del reglamento; otros critican la falta de tacto de Vincic y consideran la expulsión excesiva y decisiva.

Sin embargo, esa expulsión tardía pierde peso si se analiza el partido completo, pues el Real Madrid ya se había beneficiado de otras decisiones arbitrales controvertidas. Hasta entonces, el único equipo perjudicado por las decisiones arbitrales parecía ser el Bayern.

El 2-0 de Güler llegó tras una falta muy leve de Laimer sobre Brahim, acción que no encajaba con el criterio anterior de Vinicius. La prueba más clara: en el minuto 9 no pitó una falta clara de Vinicius Junior sobre Joshua Kimmich y, tras empujar al alemán ya en el suelo, se limitó a advertirle verbalmente en vez de mostrarle la tercera amarilla que le habría excluido de una posible semifinal.

El tercer tanto también trajo polémica: Josip Stanisic fue derribado por Antonio Rüdiger en la jugada anterior y, sin él en su sitio, llegó el contragolpe por su banda. El VAR no pudo corregir porque el balón pasó por dos controles de los bávaros, el último un error inusual de Harry Kane.

En los insultos, a veces salvajes, de los responsables del Real Madrid no se mencionaron estas acciones. Con actitud de niño malcriado, buscaron culpables en todos menos en ellos mismos. También podrían haberle mostrado amarilla a Camavinga por su infantil y reiterado juego de perder tiempo; fue él quien, con un robo innecesario, dejó a los blancos con diez al final.

Pero en Madrid las reglas son otras: esa pelea constante se arrastra desde hace años por todo el club. Desde el obstinado boicot al Balón de Oro 2024 hasta el comportamiento injusto y a menudo escandaloso de algunos jugadores, y la eterna culpa a los árbitros cuando las decisiones no les favorecen.