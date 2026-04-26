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El Real Madrid tiene un plazo para activar la cláusula de recompra de Nico Paz, compañero de Lionel Messi en la selección argentina, quien juega en el Como
La fecha límite para el regreso de Paz al Bernabéu
Ya empezó la cuenta atrás para que el Madrid cierre el regreso de uno de sus canteranos más prometedores. Aunque Paz se fue al Como de la Serie A en verano de 2024, su rápido ascenso a la selección argentina junto a Lionel Messi ha obligado a Florentino Pérez a actuar con rapidez. El plazo para que los blancos activen la cláusula de recompra vence el 30 de mayo, pero el club no quiere esperar hasta el último momento, según AS.
En Valdebebas ya han decidido que la 2026-27 es el momento ideal para que el centrocampista regrese al primer equipo. El club ha informado al jugador y a Como de que su regreso es prioritario. Paz será así el primer fichaje confirmado para la próxima temporada, en línea con la política de recuperar talentos de «La Fábrica».
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Éxito en la Serie A con Cesc Fábregas
Las actuaciones de Paz en Italia explican la rapidez del Madrid. Bajo la tutela de Cesc Fàbregas, el argentino se ha erigido como una de las mayores promesas del fútbol europeo. En 37 partidos entre Serie A y Coppa Italia ha marcado 13 goles y dado ocho asistencias, cifras que lo convierten en pieza clave del Como y le han granjeado el reconocimiento de toda la península.
Más allá de las cifras, su madurez y su influencia en el campo han impresionado a los ojeadores madrileños. Su progresión ha superado las expectativas tras el traspaso de 2024. Aunque los términos económicos de su regreso pueden variar según su rendimiento, el Madrid cree que la inversión necesaria ofrece una excelente relación calidad-precio para un jugador ya fijo en la selección argentina.
Cómo se prepara el equipo para la vida sin su jugador estrella
Aunque la marcha de un jugador clave suele ser un golpe duro, el Como y su entrenador, Fábregas, saben que la etapa de Paz en el club podría acabar. La relación entre ambos clubes sigue siendo sólida y se basa en la colaboración para desarrollar jugadores. El Madrid ve al equipo italiano como un destino ideal para que sus jóvenes promesas jueguen con regularidad en una de las cinco mejores ligas europeas.
Recientemente, directivos del Como visitaron Madrid para profundizar esa alianza. Con Paz de regreso, el club italiano ya busca nuevos talentos madridistas. Los extremos Daniel Yáñez y Jesús Fortea son los favoritos, y el Como ya negoció su fichaje para completar un tercer verano de acuerdos consecutivos.
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Mantener el control sobre los graduados de La Fabrica
La estrategia aplicada en el caso de Paz forma parte de un plan más amplio que el Real Madrid usa para gestionar a sus jóvenes promesas. El club suele incluir cláusulas de recompra y derechos de tanteo en los contratos de la cantera para mantener el control sobre su futuro. Un ejemplo es Víctor Muñoz en Osasuna: el Madrid conserva fuerte influencia sobre él, como con la mayoría de los jugadores formados en Valdebebas. Según las circunstancias, el club puede facilitar su regreso o bloquear una cesión no deseada.