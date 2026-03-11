El Real Madrid tiene que mover cielo y tierra para fichar a Rodri este verano y resolver por fin su enorme problema en el centro del campo

Aun así, la tentación es buscar culpables si el Madrid no gana cada semana. Ya sea Kylian Mbappé, acusado de acaparar el balón y inflar sus estadísticas, Vinicius Jr., al que se le echa en cara su falta de mordiente, Álvaro Arbeloa, al que se le reprocha su falta de ideas tácticas, o el lateral derecho de la defensa, considerado demasiado débil, todos ellos tienen algo de verdad.

Pero ninguna explica una carencia más profunda y evidente en el equipo madridista. De hecho, a pesar de todas las inconsistencias en ataque y los fallos en defensa, hay un hecho que sigue siendo cierto: el Real Madrid no tiene un centrocampista central de élite.

Durante años, los blancos confiaron en tener un pivote en el centro del campo para resolver las cosas. Más recientemente, disfrutaron de la presencia de dos, Toni Kroos y Luka Modric, y quizás incluso tres, en ocasiones, dependiendo de lo que se pensara de Casemiro. Sin embargo, durante las dos últimas temporadas, han estado muy por debajo del nivel en el centro del campo.

Las soluciones no son fáciles. Sin duda, se pueden formar jugadores de talla mundial, pero en un club que realmente no da tiempo a los futbolistas para evolucionar, especialmente cuando hay títulos en juego, el método por defecto es sencillo: solucionar el problema con dinero.

Pero incluso así, los centrocampistas de talla mundial no crecen en los árboles. Da la casualidad de que el contrato de Rodri con el Manchester City está a punto de expirar y el Madrid parece interesado. Vuelven a circular rumores que afirman que el gigante español está interesado en fichar al ganador del Balón de Oro 2024. Sin duda, hay un hueco en el mediocampo del Madrid que podría llenar Rodri, y ya sea este verano o el próximo, el club necesita invertir en el mejor mediocampista polivalente del mundo.