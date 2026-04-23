Getty Images Sport
Traducido por
El Real Madrid sufre un doble revés por lesiones: dos jugadores clave se pierden lo que queda de temporada
Un duro golpe para el Real Madrid
Las esperanzas del Real Madrid de remontar al final de la temporada han recibido un duro golpe: Militão y Güler se perderán lo que queda de la liga 2025-26. Las pruebas médicas del jueves confirmaron que ambos sufren un desgarro de grado dos en los isquiotibiales, con un periodo de recuperación de tres a cuatro semanas.
- Getty Images Sport
Pilares defensivos y creativos fuera de juego en un momento crucial
El momento no puede ser peor para los blancos: las lesiones dejarán a ambos jugadores inactivos varias semanas. Militão tuvo que salir lesionado en el partido del martes contra el Alavés, y la ausencia de Güler en el entrenamiento del jueves confirmó los temores tras las pruebas médicas.
El parte médico confirma una lesión en el bíceps femoral derecho de Güler.
Sobre Militao, añadieron: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eder Militao por el Servicio Médico del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. A la espera de su evolución».
El personal médico prioriza la forma física a largo plazo sobre una reincorporación prematura.
Según el Diario AS, el departamento médico del club avanza con precaución en la recuperación de ambas estrellas. A pocas semanas del Mundial, se evita arriesgar nuevas lesiones para las dos últimas jornadas de Liga.
La prioridad ahora es que ambos lleguen en óptimas condiciones a sus compromisos internacionales de este verano. Para ello iniciarán un programa de rehabilitación en Valdebebas que les permita llegar en plena forma a la próxima temporada.
- Getty Images Sport
Las esperanzas de ganar el título se desvanecen al ponerse a prueba la profundidad de la plantilla.
Las bajas de Militão y Güler complican el objetivo del Real Madrid de arrebatar la Liga al Barcelona, que mantiene nueve puntos de ventaja. Sin varios jugadores clave, la directiva podría replantear la profundidad de la plantilla y su estrategia de fichajes para el próximo mercado de verano. El viernes visita al Real Betis, un duelo que se ha complicado con las últimas bajas.