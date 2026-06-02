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El Real Madrid se interesa por Denzel Dumfries mientras el Inter negocia para fichar a su sustituto
El Madrid recurre a la Serie A en busca de refuerzos defensivos
El Real Madrid avanza en su plan de reforzar la plantilla pese a las elecciones presidenciales en el Santiago Bernabéu. El club prioriza los laterales tras una temporada defensiva irregular.
La salida de Dani Carvajal este verano dejó a los blancos solo con Trent Alexander-Arnold en esa posición, por lo que buscan un sucesor. Dumfries es el principal candidato: según Gianluca Di Marzio, el Real Madrid ya hizo un primer contacto para ficharlo del Inter este verano.
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El Real Madrid se plantea fichar a Dumfries
El jugador de 30 años es clave para el Inter, pero el campeón de la Serie A podría venderlo si llega una oferta importante del Santiago Bernabéu. Se informa que el Madrid busca reforzar las bandas y Dumfries encaja en su perfil.
El Inter ya busca recambio: el defensa del Atalanta Palestra, quien brilló cedido en el Cagliari, es su prioridad y las negociaciones han comenzado.
La cláusula de rescisión podría acelerar el traspaso
La cláusula de rescisión de Dumfries, fijada en unos 25 millones de euros, es clave. Esa cifra es asequible para el Real Madrid y le evitaría largas negociaciones con el Inter.
Esta cifra lo sitúa por delante de alternativas como Pedro Porro e Iván Fresneda, y el Madrid ya pasa de la observación a la acción.
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El Inter se prepara para la vida tras la marcha de Dumfries
El siguiente paso es que el Real Madrid decida activar la cláusula de rescisión de Dumfries y formalizar su interés. Su situación contractual facilita al club español cerrar el fichaje si lo desea.
Mientras, el Inter ya prepara alternativas: habría ofrecido 40 millones más 5 en variables por Palestra, aunque el Atalanta pide cerca de 50. Su interés en el joven defensa indica que se preparan para una posible salida de Dumfries.