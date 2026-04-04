El Real Madrid se hunde en la Liga: Arbeloa cae derrotado en casa del Mallorca; un gol de Muriqi en el minuto 91 resulta decisivo

Durante casi todo el partido, el Mallorca mantuvo la ventaja gracias al gol del centrocampista Manu Morlanes, nacido en 1999, que abrió el marcador en los últimos minutos de la primera parte. A dos minutos del final llegó el empate de Eder Militão, que había entrado a media hora del final en sustitución de Huijsen; y con el Real Madrid volcado al ataque en busca del gol de la victoria, fue el exdelantero de la Lazio Vedat Muriqi quien decidió el partido en el minuto 91. En los próximos días, en España podría dar que hablar la decisión de Arbeloa de dejar en el banquillo a Vinicius Jr. de cara al partido de la Champions del próximo martes contra el Bayern de Múnich; el brasileño entró en la segunda parte y, junto a Mbappé, desde el primer minuto estuvo Brahim Díaz.