El Real Madrid se fija en dos jugadores del Stuttgart mientras el gigante de La Liga planea una renovación del centro del campo para cubrir el vacío dejado por Toni Kroos

Dos años después de la marcha del legendario Kroos, el Madrid sigue buscando una solución definitiva a su falta de un creador de juego creativo en la línea de medio campo. Aunque el perfil físico del club en el centro del campo sigue siendo de primera categoría, la dirección técnica que aportaba el alemán ha sido difícil de replicar.

En consecuencia, las informaciones procedentes de la capital española sugieren que el presidente Florentino Pérez está dispuesto a fichar a dos perfiles diferentes este verano para equilibrar la plantilla.

La atención principal sigue centrada en el fichaje de un «galáctico», con Enzo Fernández y Rodri identificados como los principales candidatos. Según se informa, Fernández se ha enfrentado a medidas disciplinarias internas en el Chelsea tras expresar su deseo de fichar por el Real Madrid, mientras que Rodri se considera un objetivo más asequible debido a su situación contractual. Sin embargo, el club también está barajando opciones más económicas para aportar profundidad y cualidades técnicas específicas.



