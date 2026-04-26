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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Moataz Elgammal

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El Real Madrid «sabe» que José Mourinho quiere regresar al club por todo lo alto, tras revelarse la fecha de vencimiento de la cláusula de rescisión del Benfica

J. Mourinho
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Según se informa, José Mourinho podría regresar al Real Madrid. El técnico portugués cree que tiene asuntos pendientes en España y, como su cláusula de rescisión con el Benfica expira pronto, el club blanco tiene poco tiempo para contratarle mientras busca entrenador.

  • Mourinho expresa su deseo de volver

    Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, Mourinho quiere volver al Real Madrid. Aunque ahora dirige al Benfica, el técnico ya comunicó su deseo al club blanco y espera una segunda oportunidad. El Real Madrid decidirá pronto quién será su próximo entrenador».

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    Se acerca la fecha límite para la cláusula de rescisión

    Aunque el entrenador tiene contrato en Lisboa, una laguna jurídica podría facilitar su salida rápida y gratuita. Su contrato incluye una cláusula de rescisión que le permite marcharse sin coste si el acuerdo se cierra a tiempo. Esa cláusula expira unos 10 días después del último partido del Benfica esta temporada, previsto para mediados de mayo.

  • Concurso para el puesto directivo

    A pesar de su entusiasmo, Mourinho no es el favorito indiscutible para ocupar el banquillo. El club realiza una exhaustiva evaluación de mercado y, según informes, varios candidatos de alto perfil lo superan en la lista. Jurgen Klopp es la opción preferida de la directiva, mientras que Mauricio Pochettino permanece como alternativa sólida, respaldado por la admiración que Florentino Pérez le profesa desde hace tiempo. Por ello, Mourinho debe competir para convencer a los responsables de que su brillantez táctica y su experiencia previa gestionando la presión de la capital lo convierten en el candidato ideal.

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    ¿Qué le depara el futuro a Madrid?

    El futuro inmediato del Real Madrid está en sus manos, y el club debe decidir pronto. Si pierde la ventana de fichajes gratuitos de mediados de mayo, fichar a Mourinho después seguiría siendo un riesgo económico bajo. De momento, Álvaro Arbeloa sigue al frente del primer equipo y estará en la banda para el próximo partido contra el Espanyol en La Liga.

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