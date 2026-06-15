El Real Madrid retrocede en el fichaje porque espera que el Manchester United cierre la contratación del centrocampista valorado en 80 millones de libras

El Real Madrid ha renunciado a fichar a Fernandes, y los campeones de Europa esperan que el Manchester United cierre pronto su incorporación. Aunque José Mourinho ha vuelto al Bernabéu, no se prevé que el club blanco presente una oferta formal, ya que las negociaciones del United están muy avanzadas, según The Sun.

Los Red Devils son ahora los favoritos tras el enfriamiento del interés del Arsenal. Fernandes encabeza la lista del United para reforzar el centro del campo, más aún con Elliot Anderson a punto de fichar por el Manchester City.



