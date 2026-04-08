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El Real Madrid «regaló» dos goles al Bayern de Múnich, mientras Antonio Rüdiger lamenta las ocasiones falladas en la derrota de la Liga de Campeones
Los errores defensivos salen caros
El Madrid afronta un reto titánico en el partido de vuelta tras no haber sabido aprovechar su ventaja como local frente a un implacable Bayern. A pesar de los momentos de dominio y presión, los locales se vieron superados por los goles de Luis Díaz y Harry Kane, ambos fruto de pérdidas de balón de los blancos en zonas de alto riesgo. Aunque Kylian Mbappé logró recortar distancias en los últimos compases, lo más destacado del partido fue la incapacidad del Madrid para equilibrar su creatividad ofensiva con la disciplina defensiva, mientras el Bayern explotaba con frialdad los huecos dejados por los locales.
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Rudiger da rienda suelta a su frustración
En una sincera valoración tras el partido, Rudiger no se anduvo con rodeos al analizar la naturaleza de los goles encajados. El defensa central destacó que el equipo se había preparado específicamente para evitar precisamente esas pérdidas de balón que, en última instancia, decidieron el partido.
Rüdiger declaró a Movistar+: «Salimos con fuerza en la segunda parte y encajamos un gol inmediatamente. Para mí, ambos goles fueron regalos; creo que necesitábamos más en la segunda parte».
Añadió: «Hablamos de esas cosas, de perder fácilmente la posesión, fíjate en los dos goles. A este nivel, es muy peligroso. Simplemente lo estamos pasando mal, todo empezó con el gol de Mbappé. Tuvimos muchas ocasiones para marcar más goles, pero al final, así son las cosas. Manuel Neuer fue el mejor jugador del Bayern».
Neuer bate el récord del Bernabéu
La derrota puso de manifiesto una vulnerabilidad poco habitual en el Madrid, un equipo que suele brillar en las eliminatorias. La frustración de Rüdiger se vio confirmada por la histórica actuación de Neuer, quien se convirtió en el primer portero en realizar nueve paradas en un partido de eliminatoria disputado en el Bernabéu. La afirmación del defensa de que se le «regalaron» los goles pone de relieve las deficiencias tácticas del Madrid en la transición del ataque a la defensa bajo una presión de alta intensidad.
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La misión de Múnich cobra gran importancia
El Madrid debe volver a centrarse rápidamente de cara al partido de Liga contra el Girona de este viernes, antes de viajar al Allianz Arena para disputar el decisivo partido de vuelta. La plantilla espera ofrecer un rendimiento defensivo más sólido, sobre todo teniendo en cuenta que se juega el pase a semifinales. Frente a un Bayern que ha encontrado su ritmo bajo la dirección de Vincent Kompany, el gigante español debe recuperar su eficacia para remontar el actual marcador global en Baviera.