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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El Real Madrid prepara una oferta de 150 millones de euros por Michael Olise tras el flechazo de Florentino Pérez con la estrella del Bayern de Múnich

Fichajes
Real Madrid
M. Olise
Primera División
Bayern Múnich
Bundesliga

El Real Madrid prepara una oferta récord de 150 millones de euros por el extremo del Bayern Múnich Michael Olise. Florentino Pérez quiere ficharlo pese a la campaña electoral, mientras el club alemán insiste en retener al internacional francés.

  • Pérez prepara el fichaje de Olise, que batirá todos los récords

    Pérez ha anunciado que el Real Madrid prepara una oferta de más de 150 millones de euros por un jugador de un grande de la Liga de Campeones.

    Aunque no ha revelado el nombre, se cree que el objetivo es Olise, según The Guardian. Ese fichaje superaría el récord del club y marcaría el regreso de la política de “galácticos”. La decisión llega tras un periodo difícil, con dos temporadas sin títulos importantes.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    La postura del Bayern respecto a Olise sigue siendo firme

    El posible traspaso de Olise se ha mezclado con la campaña electoral del Real Madrid. Pérez, que aspira a la presidencia, competirá con Enrique Riquelme, quien prometió fichar a Haaland pese a las amenazas legales del Manchester City. Fabrizio Romano afirmó que Pérez «se enamoró» de Olise durante los cuartos de final de la Liga de Campeones. Se espera que el club español presente una oferta el martes.

    Sin embargo, el Bayern ha dejado clara su postura. Según se informa, el presidente honorario Uli Hoeness describió a Olise como «invendible», subrayando la determinación del club alemán de retener al extremo a pesar de las cifras que se están barajando.

  • La contienda electoral condiciona los planes de traspaso

    El interés por Olise se vincula a la candidatura de Pérez para un nuevo mandato como presidente. Un fichaje estrella consolidaría su posición y reforzaría su visión del club.

    Además, se rumorea que José Mourinho podría volver si Pérez es reelegido: ya habría mostrado interés en los fichajes y seguido de cerca a Olise. No obstante, la operación es compleja, pues el jugador tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y es pieza clave del equipo de Vincent Kompany, con el que ha ganado dos Bundesligas consecutivas.

  • Florentino PerezGetty Images

    La remodelación veraniega del Madrid cobra impulso

    El Madrid seguirá activo en el mercado de fichajes, gane o pierda la puja por Olise. Ya tiene planes para reforzar la plantilla, con los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries prácticamente cerrados. Ahora la clave son las elecciones presidenciales y la oferta de 150 millones de euros. Si Pérez logra otro mandato, el Madrid hará de Olise su prioridad para recuperar el dominio en el mercado europeo.