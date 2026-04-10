¡Su teléfono no para de sonar «desde hace meses»! El Real Madrid baraja fichar a un entrenador estrella

Deschamps comenzó a entrenar en 2001 en el AS Mónaco y, sorpresivamente, llegó a la final de la Liga de Campeones 2004. En 2006 dirigió a la Juventus, club del que había sido capitán, y lo devolvió a la Serie A tras el escándalo de Calciopoli. Entre 2009 y 2012 dirigió al Olympique de Marsella antes de asumir la selección francesa. Su mayor éxito fue ganar el Mundial de Rusia 2018, al que siguió el triunfo en la Liga de Naciones tres años después.

Si fichara por el Real Madrid, podría darse un cambio de roles, pues se espera que Zinedine Zidane le suceda en la FFF.

Ahora el Real Madrid lo dirige Álvaro Arbeloa, quien tomó el relevo de Xabi Alonso a principios de año. Su contrato no tiene fecha de caducidad confirmada. Ante el riesgo de una temporada sin títulos, el presidente Florentino Pérez podría buscar un técnico de renombre.

Jürgen Klopp, ex del Liverpool, sonó como favorito, pero lo ha desmentido. También se mencionan a Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, y Massimiliano Allegri, del Milan.