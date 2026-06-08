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¡El Real Madrid pide a la UEFA que le retire los títulos al Barcelona! Se envía un dossier explosivo desde el Santiago Bernabéu tras el escándalo de corrupción del caso Negreira
Pérez se propone imponer sanciones históricas
Tras ganar las elecciones 65-35 y asegurar su continuidad como presidente, Pérez ha intensificado la guerra del Real Madrid contra su eterno rival. El club ha enviado un expediente legal a la UEFA, el único organismo con autoridad para imponer el «castigo ejemplar» que exige.
Antes se hablaba de una posible exclusión de las competiciones europeas, pero ahora, según AS, el club blanco impulsa la idea sin precedentes de anular los títulos anteriores del Barcelona.
Esta decisión marca el colapso total de la diplomacia entre los dos clubes más grandes de España. Pérez ha sido claro: la relación entre ambos gigantes está oficialmente muerta.
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El explosivo informe de 500 páginas
Según AS, el informe enviado a Nyon tiene 500 páginas y detalla lo que el Real Madrid llama «pruebas evidentes» de corrupción que habría influido en La Liga durante 20 años.
Incluye un desglose temporada a temporada de los puntos que el club cree que le fueron «robados» por parcialidad arbitral. Pérez ya afirmó: «Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos».
Con estos datos, el club busca convencer al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, de que una multa o una suspensión temporal no bastan para la gravedad de la supuesta infracción.
La postura de la UEFA y la espera
Ceferín ya había calificado el caso Negreira como una de las situaciones más graves que ha visto en el fútbol desde 2023. Aunque el organismo rector del fútbol europeo había suspendido su propia investigación para permitir que avanzaran los procesos judiciales españoles, la llegada del expediente de Madrid devuelve el asunto a la agenda en Suiza.
Las recientes reuniones entre Pérez, Ceferín y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ven ahora como la base estratégica de esta presentación formal.
Pese a la presión de Madrid, la UEFA aún no ha dicho si puede o quiere retirar esos títulos a posteriori. De momento se mantiene «vigilante» y nunca cerró su expediente sobre el club catalán.
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Una nueva era en el Bernabéu
Mientras avanza la batalla legal, el Real Madrid se transforma deportivamente. En los próximos días presentará a José Mourinho como nuevo entrenador, lo que supone un regreso a una postura institucional más combativa dentro y fuera del campo. Además, ya fichó a Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, y recuperó a Nico Paz para el primer equipo.
Esta doble estrategia de fichajes agresivos y batalla legal indica que Pérez quiere usar su nuevo mandato para cambiar para siempre la jerarquía del fútbol español.