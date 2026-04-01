El Real Madrid pide 15 millones de euros por el traspaso, mientras el centrocampista presiona para fichar este verano por un rival de La Liga

La competencia por un puesto en el centro del campo del Real Madrid ha alcanzado su punto álgido, lo que deja a Ceballos en una situación delicada. Con Aurelien Tchouameni y Federico Valverde consolidados como titulares indiscutibles, y Jude Bellingham como eje creativo, los minutos restantes se reparten entre una lista cada vez mayor de talentos de élite. La irrupción de la joven estrella Thiago y la presencia constante de Arda Güler y Eduardo Camavinga han relegado a Ceballos a un lugar aún más secundario en la jerarquía.

La situación se va a complicar aún más la próxima temporada con el posible regreso de Nico Paz. Este «exceso de oferta» en el centro del campo significa que Ceballos, que se acerca a los dos últimos años de su contrato, que expira en 2027, debe decidir ahora si se queda y lucha o busca un nuevo comienzo profesional en otro lugar. Para todas las partes implicadas, el próximo mercado de verano parece ser el momento más lógico para facilitar una salida definitiva.