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El Real Madrid fue criticado por su «estúpida» reacción ante la tarjeta roja a Eduardo Camavinga contra el Bayern de Múnich, y una exestrella lo atacó con dureza
Caos en Baviera
El Real Madrid sufrió una dramática eliminación europea tras la segunda amarilla a Camavinga por perder tiempo ante el Bayern. El francés llevaba solo 25 minutos en el campo cuando su expulsión dejó al 15 veces campeón expuesto a los goles de última hora de Luis Díaz y Michael Olise. Tras el 6-4 global, jugadores y cuerpo técnico del Madrid rodearon al árbitro Slavko Vincic para protestar la decisión.
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Sneijder critica duramente la falta de disciplina
El exinternacional neerlandés criticó la falta de profesionalidad del centrocampista francés en un partido clave. Aseguró que la eliminación se debió a las decisiones del jugador, no al arbitraje.
Tras el pitido final, cuestionó que el equipo se enfrentara al árbitro y declaró en Ziggo Sport: «Esto no debería ocurrir a este nivel. Es una estupidez. Todos esperábamos la prórroga. Es incomprensible que, con una amarilla previa, haga esto. No entiendo que se enfaden con el árbitro; deberían ir al vestuario y hablar con Camavinga».
El declive de la Liga de Campeones
El club más laureado de Europa ha caído en cuartos de final de la Liga de Campeones dos temporadas seguidas, un sorpresivo bajón continental. Sorprendentemente, el club ha alcanzado las semifinales menos veces en estas dos temporadas que en las 14 ediciones anteriores (2010-11 a 2023-24). Este inesperado bache ha dejado al Madrid buscando respuestas tras una década de éxitos sin precedentes.
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La atención sigue centrada en el ámbito nacional
El equipo de Álvaro Arbeloa debe recuperarse de su decepción europea y centrarse en La Liga, donde enfrentará al Deportivo de Alavés el martes. A nueve puntos del líder, el Barcelona, y con siete jornadas por jugar, cualquier nuevo tropiezo eliminará sus opciones de título. Los jugadores necesitan recuperar su disciplina defensiva y fortaleza mental tras una semana caótica que deja sus esperanzas de temporada dependientes de una remontada en la liga.