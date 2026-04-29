Su primer Clásico fue una humillación, pero luego Mourinho sacó de quicio a Guardiola y avivó la tensión política y pasional del partido, hasta provocar divisiones en la selección española.

Ese clima de animosidad favorecía su estilo cínico, y acabó con la sequía de tres años sin títulos del Madrid al vencer en la final de la Copa del Rey de 2011 al que muchos consideran el mejor equipo de la historia, para luego arrebatar a los catalanes el trono de La Liga al año siguiente.

En verano de 2013 se marchó y a pocos les importó, salvo a Pérez. Durante una etapa cada vez más turbulenta, Mourinho se había enemistado con prácticamente todo el mundo relacionado con el club —desde los jugadores hasta la prensa—, pero Pérez pensó en volver a nombrar al portugués como entrenador en 2015, 2016, 2018 y 2023, y ahora, según The Athletic, lo está considerando seriamente de nuevo.

Entonces, ¿es acertado que Mourinho vuelva al Real Madrid? ¿O es un desastre anunciado?