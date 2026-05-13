Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡El Real Madrid estaría loco si volviera a fichar a José Mourinho! Su posible regreso al Bernabéu evidencia la desesperación de Florentino Pérez

Opinion
Real Madrid
J. Mourinho
Primera División
FEATURES

El Real Madrid está en apuros. Cuando eso pasa, Florentino Pérez pregunta a su entorno: «¿Hay algún argumento para volver a fichar a José Mourinho?». Ya funcionó una vez, más o menos. En 2010 el Barcelona humillaba al Madrid, así que Pérez fichó a Mourinho, el “Special One” que acababa de derrotar a los maestros del pase de Guardiola y ganar la Copa de Europa con el Inter.

Su primer Clásico fue una humillación, pero luego Mourinho sacó de quicio a Guardiola y avivó la tensión política y pasional del partido, hasta provocar divisiones en la selección española.

Ese clima le favorecía, y con su juego cínico acabó con la sequía de tres años sin títulos del Madrid al vencer en la final de la Copa del Rey de 2011 al que muchos consideran el mejor equipo de la historia, para luego arrebatarle a los catalanes el trono de La Liga un año después.

En verano de 2013 se marchó y a pocos importó, salvo a Pérez. Durante una etapa cada vez más turbulenta, Mourinho se había enemistado con prácticamente todo el mundo relacionado con el club —desde los jugadores hasta la prensa—, pero Pérez pensó en volver a nombrar al portugués como entrenador en 2015, 2016, 2018 y 2023, y ahora está realmente a punto de hacerlo.

Entonces, ¿es el momento adecuado para que Mourinho vuelva al Real Madrid? ¿O se trata de un desastre anunciado?

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    Una década de declive

    Pérez ve paralelismos entre ahora y 2010, y tiene razón en parte. El Madrid encara otra temporada sin títulos importantes, algo inaceptable en el Bernabéu, mientras un Barcelona liderado por un pequeño delantero zurdo le eclipsa.

    Sin embargo, Mourinho ya no es el hombre del toque de Midas: sigue generando polémica pero ya no gana títulos. Lleva 11 años sin ganar una liga y su último trofeo fue la Conference League 2022, lo que refleja el nivel actual del dos veces campeón de la Champions.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Cómo moverse por Madrid

    Pérez defiende que Mourinho es el técnico que necesita el Madrid: un líder carismático que imponga respeto a una plantilla de superestrellas. Aunque su estilo parezca arcaico, a Mbappé y al resto les vendría bien un mando firme en el banquillo. Como dijo Sergio Ramos: «En el Real Madrid, gestionar el vestuario es más importante que los conocimientos tácticos del entrenador».

    Sin embargo, Mourinho no se parece a los dos últimos entrenadores del Madrid que ganaron la Liga de Campeones: Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Es mucho más agresivo y conflictivo, y su intensidad constante acabó provocando un final prematuro de su primera etapa en el Bernabéu.

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    Un divorcio complicado

    Mourinho suele afirmar, sin que nadie se lo pregunte, que es uno de los pocos entrenadores del Madrid que se marchó por voluntad propia, versión que Pérez siempre ha respaldado.

    «Nadie ha sido despedido, es un acuerdo mutuo», insistió Pérez en 2013. «Hemos decidido poner fin a nuestra relación». Sin embargo, la situación se tornó insostenible. Menos de un año después de firmar una ampliación de contrato hasta 2016, Mourinho ya no tenía el respaldo del vestuario.

    En enero de 2013, Pérez convocó una rueda de prensa para desmentir una información de MARCA que aseguraba que varios jugadores veteranos, entre ellos Iker Casillas y Ramos, habían amenazado con irse si no se despedía al técnico. Aunque su salida se confirmó cuatro meses después, ya era evidente que había perdido el vestuario.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRIDAFP

    Perder el vestuario

    Los métodos con los que Mourinho triunfó en Oporto, Chelsea e Inter se volvieron en su contra en el Real Madrid. Su «mentalidad de asedio» funcionó un tiempo, pero el ambiente de desconfianza que generó acabó calando en la plantilla, que se volvió contra él.

    Casillas calló tras ser relegado al banquillo en la temporada 2012-13, pero Pepe criticó la forma en que el técnico trataba al portero. Mourinho respondió insinuando que el defensa estaba resentido porque su lugar lo ocupaba el joven Raphael Varane.

    Ramos, según rumores, se burló de las habilidades futbolísticas de Mourinho y luego lanzó un dardo envenenado a Ancelotti al asumir el excentrocampista italiano el cargo en junio de 2013: «Se nota que fue un gran jugador».


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Echar leña al fuego

    Ramos cuestionó la idea, compartida por Mourinho y Pérez, de que el portugués sentó las bases del posterior éxito del Madrid en la Liga de Campeones. Según Mourinho, Pérez le suplicó que se quedara en 2013: «No te vayas ahora, ya has hecho la parte difícil y lo mejor está por llegar».

    Ramos, sin embargo, rechazó atribuirle mérito alguno por las cuatro Champions que el Madrid ganó entre 2014 y 2018: «No creo que tuviera nada que ver; al contrario...».

    Insinuar que Mourinho frenaba al equipo parece exagerado, pero la plantilla se benefició de la llegada de una figura tranquilizadora y unificadora como Ancelotti.

    Además, es difícil imaginar que su regreso pueda traer estabilidad, tras una temporada convulsa en la que Xabi Alonso fue sustituido sin miramientos por el novato Álvaro Arbeloa a los seis meses de un proyecto que se anunciaba a largo plazo, y antes de que el vestuario estallara la semana pasada.

    Su regreso solo avivaría la tensión, como echarle gasolina al fuego, razón por la cual Casillas ya admitió que se opone frontalmente a la que considera la peor idea de Pérez.


  • Real Madrid CF v CA Osasuna - La LigaGetty Images Sport

    Es hora de pasar página

    Mbappé gustó una publicación de Instagram que promocionaba a Mourinho como próximo entrenador del Madrid, pero es probable que Vinícius Jr. no comparta el entusiasmo. El técnico portugués le acusó de provocar los insultos que recibió en Lisboa esta temporada, lo que obligó a suspender el partido de la Liga de Campeones entre el Madrid y el Benfica.

    Sus seguidores aseguran que es el disciplinario ideal para ordenar al equipo, aunque sus quejas constantes contra los árbitros suelen generar caos; su aliado Pérez podría verlo como una ventaja.

    Se informa que no todos en la junta del Madrid apoyan su regreso, pero eso no lo impide: Pérez, que lo dejó claro en una rueda de prensa el martes, sigue mandando en el Bernabéu y, tras el fallido experimento de Alonso, está convencido de que los jugadores necesitan un líder más que un estratega.

    Que siga encabezando la lista de Pérez refleja su desesperación y falta de ideas. El fútbol, como mostró el vibrante PSG-Bayern en semifinales, ya superó a Mourinho.

    Pérez no lo ha entendido, así que el Madrid está en un gran aprieto: si ficharlo en 2015 habría sido un error, ahora sería mucho peor.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI