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AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Real Madrid emite un comunicado tras la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni en el campo de entrenamiento, tras confirmarse una lesión preocupante

A. Tchouameni
F. Valverde
Real Madrid
Primera División

El Real Madrid ha sufrido un altercado físico entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni pocos días antes del Clásico contra el Barcelona. El club actúa tras la pelea en el vestuario que dejó a Valverde hospitalizado con una lesión grave.

  • Se han iniciado medidas disciplinarias internas

    En un breve comunicado, el Real Madrid confirmó que iniciará acciones disciplinarias contra ambos jugadores. El texto señala: «El Real Madrid C. F. comunica que, tras los incidentes ocurridos esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido iniciar procedimientos disciplinarios contra nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El club informará del resultado una vez completados los trámites internos».

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    Una pelea acaba en una visita al hospital

    La tensión entre ambos estalló el jueves en Valdebebas. Todo empezó por un desacuerdo que arrastraban desde el entrenamiento anterior, según The Athletic.

    La pelea fue tan intensa que requirió atención médica: Valverde se cayó y se golpeó la cabeza, por lo que fue llevado al hospital tras chocar contra una mesa. Ya está en casa, pero la gravedad del incidente ha alarmado a la directiva sobre la disciplina del plantel.


  • Valverde sufre una lesión cerebral traumática

    El Real Madrid ha emitido un comunicado para informar sobre el estado de Valverde: «Tras las pruebas realizadas hoy por el Servicio Médico del club, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. El jugador se encuentra en su domicilio, en buen estado, y deberá guardar reposo entre 10 y 14 días, según los protocolos médicos».

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    Caos antes de un Clásico decisivo

    La crisis interna llega en el peor momento para el Real Madrid. El equipo se prepara para el Clásico contra el Barcelona, que puede definir el título de Liga. Si el Barça no pierde el domingo, se proclamará campeón, y esta división interna complica los planes del entrenador Álvaro Arbeloa.

    Valverde, aún en recuperación, se perderá el duelo en el Camp Nou, y aún no se sabe si él y Tchouameni serán sancionados antes del partido.


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