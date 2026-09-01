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El Real Madrid, destrozado por «la peor transición de la historia» mientras una leyenda del club carga contra la musculada plantilla de Jose Mourinho
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El Madrid ha sido uno de los clubes más activos en el reciente mercado de fichajes de verano mientras busca construir una nueva era. El gigante español cerró varias incorporaciones de primer nivel, llevando al Santiago Bernabéu a jugadores como Bernardo Silva, Marc Cucurella y Yan Diomande.
Sin embargo, el exjugador del Real Madrid Tote cree que las nuevas llegadas no han solucionado un fallo fundamental y evidente dentro de la plantilla. Insiste en que el equipo reconstruido por Mourinho tiene una debilidad importante que, sin duda, afectará a su próxima campaña en todas las competiciones.
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La peor transición de la historia
Como invitado en el pódcast de Iker Casillas, Bajo los palos, Tote no se mordió la lengua en su duro análisis de la actual dirección táctica del club. Sostuvo que la marcha del legendario dúo del centro del campo formado por Modric y Kroos ha sido gestionada de forma desastrosa por la directiva.
"El Madrid no puede, después de Modric y Kroos, cambiar talento por músculo", afirmó Tote. "Es un error del Madrid y la peor transición que se puede hacer en la historia, es el Madrid más irreconocible que he visto en los últimos 40 años.
"No hay ningún jugador que haya estado en el Real Madrid que sea malo, es imposible. Pero no tienen la jerarquía para jugar o dominar Europa. Al Madrid, sencillamente, le falta fútbol".
Las preguntas rodean el dramático regreso de Mourinho
Más allá de sus reflexiones sobre la plantilla, Tote también expresó serias dudas sobre el sensacional regreso de Mourinho al banquillo del Bernabéu después de una década de ausencia. El técnico portugués está sometido a un intenso escrutinio mediático mientras intenta construir una nueva máquina ganadora en la capital española.
«Mourinho antes, con sus cosas buenas y malas, tenía energía, pero hoy no sé si aún la tiene», dijo Tote. «Viene de muchos equipos y la edad le llega a todo el mundo, pero lo que seguro no tiene es el equipo que tenía hace 20 años».
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¿Qué le espera ahora al Madrid?
El equipo de Mourinho ha arrancado la temporada de Liga con tres victorias consecutivas. El Real Madrid derrotó al Espanyol por 2-1, goleó a la Real Sociedad por 4-1 y logró una contundente victoria por cuatro goles ante el Málaga. El técnico portugués buscará una cuarta victoria cuando el Madrid visite al Real Betis el viernes.
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