El Real Madrid desmiente rotundamente los rumores sobre un posible fichaje de un nuevo director deportivo

Sin embargo, el Real Madrid desmintió los rumores, asegurando que las afirmaciones eran falsas y que no había ningún proceso en ese sentido.

«El Real Madrid C.F. desea aclarar que la información difundida anoche por el programa de radio de la Cadena SER “El Larguero”, en la que se afirmaba que nuestro club está considerando incorporar un director deportivo a su estructura, es categóricamente falsa», rezaba el comunicado del club.