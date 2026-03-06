Getty Images Sport
¿El Real Madrid apostó por el hombre equivocado? Álvaro Arbeloa no es «el adecuado» para el puesto, según una leyenda del club, que propone una alternativa tras el «precipitado» despido de Xabi Alonso
La fundación de Alonso merecía más paciencia.
Helguera expresó su firme convicción de que Alonso merecía mucha más paciencia por parte de la directiva, señalando que, a pesar de algunas reservas tácticas, el equipo contaba con una base sólida a la que se le debería haber concedido más tiempo para florecer antes de que la directiva del club tomara medidas drásticas. Argumentó que una evaluación justa del verdadero potencial de la plantilla bajo la dirección del exentrenador del Bayer Leverkusen debería haberse reservado hasta mucho más adelante en la temporada.
La salida «precipitada» de Alonso
Helguera insiste en que el plazo para evaluar a Alonso fue injustamente corto, lo que sugiere que el club entró en pánico durante una racha difícil en lugar de confiar en el proceso a largo plazo. El contrato del español terminó de mutuo acuerdo el 12 de enero, justo un día después de la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, una etapa que también se vio empañada por las supuestas disputas tácticas con Vinicius Junior.
Helguera afirmó: «Creo que deberían haber esperado hasta febrero o marzo para juzgar. Para entonces, habríamos visto cómo estaba realmente el equipo. Fueron demasiado precipitados al despedir a Xabi Alonso».
Dudas sobre el ascenso de Arbeloa
El nombramiento de Arbeloa también ha sido recibido con escepticismo, y Helguera ha señalado su notable falta de experiencia al más alto nivel. Añadió: «Es absurdo. Arbeloa nunca había entrenado en La Liga y, el día que fue ascendido, había perdido 4-1 con el Castilla».
¿El Real Madrid perdió una oportunidad con Raúl?
Helguera también criticó la decisión del Real Madrid de descartar a Raúl, leyenda del club, quien pasó seis años como entrenador del Castilla tras una brillante carrera como jugador en el Bernabéu. Añadió: «Raúl habría manejado mejor esta situación porque ha sido capitán y ha vivido estas situaciones. No creo que Arbeloa fuera la persona adecuada».
