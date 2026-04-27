El lunes por la mañana, el Real Madrid emitió un comunicado oficial tras las pruebas realizadas en su ciudad deportiva. Confirmaron que el delantero sufre una lesión muscular.

El parte médico indica: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por el Servicio Médico del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. A la espera de evolución».

Según Marca, se perderá el encuentro ante el Espanyol y podría reaparecer contra el Barça el 10 de mayo.