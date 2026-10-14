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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traducido por

El ranking de aspirantes a la convocatoria de Inglaterra para el Mundial femenino de 2027: ¿quiénes entrarán en la lista de Sarina Wiegman el próximo verano?

Analysis
Inglaterra
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

La fase de clasificación de Inglaterra para el Mundial femenino de 2027 ya está oficialmente en marcha. Hasta ahora no ha ido como esperaba: el segundo puesto en su grupo ha obligado al equipo de Sarina Wiegman a disputar la repesca. Aun así, se espera que las subcampeonas de 2023 estén en el torneo de 2027, aunque tengan que llegar por un camino más largo.

Así que, si Inglaterra consigue clasificarse para el Mundial de Brasil, ¿quiénes subirán al avión? Hay, por supuesto, bastantes nombres con los que se puede contar para la convocatoria definitiva del próximo junio. Al fin y al cabo, Wiegman lleva más de cuatro años al frente de Inglaterra, así que sabemos en qué jugadoras confía, cómo suelen ser sus onces iniciales en los torneos y qué perfil busca para completar la convocatoria más allá de las que tienen el puesto asegurado.

Aun así, no es fácil predecir la convocatoria completa de Inglaterra para el Mundial femenino de 2027. Desde la triunfal Eurocopa de 2025 han irrumpido muchas jugadoras nuevas y, por desgracia, varias permanecen de baja por lesiones de larga duración.

Con la fase de clasificación de Inglaterra cerca de concluir y la nueva temporada de la Women's Super League ya en marcha, ¿quién tiene prácticamente asegurado un puesto en la convocatoria de Wiegman? ¿Quién tiene algo que demostrar durante este proceso? ¿Y quién corre el riesgo de quedarse fuera? En GOAL repasamos las opciones de las jugadoras de Inglaterra de cara al torneo del próximo verano...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Fijos indiscutibles

    La estabilidad de Inglaterra, el largo periodo de Wiegman al frente del equipo y la información que tenemos de anteriores grandes torneos permiten dar por seguro el viaje de muchas jugadoras a Brasil el próximo verano, siempre que ninguna sufra una lesión.

    La capitana Leah Williamson es, sin duda, una de ellas, siempre que esté en condiciones, al igual que la portera titular Hannah Hampton. Entre las jugadoras que se han afianzado en el once de Wiegman durante su etapa al frente del equipo figuran Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp y Alessia Russo.

    Alex Greenwood, por su parte, quizá no sea siempre titular, según la pareja de centrales elegida y cómo se resuelvan las dudas en el lateral izquierdo. Sin embargo, su capacidad para jugar en ambas posiciones la convierte en una presencia constante.

    Total de jugadoras: 9

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Los otros líderes de Wiegman

    Sería fácil defender la inclusión de varias jugadoras de este grupo entre las que tienen un puesto asegurado en la categoría anterior, pero quedan un escalón por debajo porque no son titulares tan indiscutibles como las demás. Aun así, sería una enorme sorpresa que Wiegman no eligiera a alguna de ellas para representar a Inglaterra en Brasil: durante su etapa al frente del equipo se han consolidado como jugadoras de primer nivel y líderes importantes.

    Entre ellas están Jess Carter, Esme Morgan y Beth Mead, cuya presencia en las convocatorias de Inglaterra está ahora mismo prácticamente asegurada, aunque pueden entrar y salir del once según cómo plantee Wiegman el equipo. Las tres aportan una valiosa polivalencia, además de calidad y experiencia, y apuntan a ser piezas fundamentales de la convocatoria de 2027.

    Total de jugadoras: 12

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Con una tendencia positiva

    A partir de aquí, el grado de certeza disminuye. Aun así, las jugadoras de esta categoría ganan peso en los planes de Inglaterra y, por ello, es muy probable que estén presentes el próximo verano.

    Jess Park ha mostrado un gran nivel desde su llegada al Manchester United en el verano de 2025 y ha demostrado una valiosa versatilidad. Por su parte, Laura Blindkilde Brown y Lucia Kendall han recibido oportunidades importantes de Wiegman y han impresionado. Además, ambas pueden desempeñar distintas funciones en el centro del campo.

    Maya Le Tissier también ha mejorado su posición en los últimos meses, especialmente gracias a sus actuaciones como carrilera en el nuevo sistema que Wiegman ha estado probando.

    Si las cuatro mantienen esta línea, deberían acudir al Mundial femenino de 2027 como integrantes importantes de la plantilla, ya sea como suplentes de garantías o como revulsivos útiles.

    Total de jugadoras: 16

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  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Motivo de preocupación

    Hay varias jugadoras que han sido pilares de Inglaterra en los últimos años, pero cuya trayectoria va a la baja. Es una situación que debe abordarse cuanto antes, dado que faltan menos de nueve meses para el Mundial.

    Entre ellas destacan Ella Toone y Chloe Kelly. Ambas quedaron fuera de la última convocatoria de Wiegman porque su nivel de rendimiento, a juicio de Wiegman, puede ser más alto, aunque Toone acabó incorporándose a la concentración para cubrir una baja por lesión. La situación de Kelly preocupa especialmente, ya que no está jugando con regularidad en su club.

    Aggie Beever-Jones y Grace Clinton no han tenido un papel tan importante como Toone y Kelly en los grandes torneos, pero sí han sido habituales en las convocatorias, algo que está cambiando últimamente. Ambas han sufrido molestias físicas que han contribuido a su situación, pero necesitarán jugar más minutos con sus clubes y mejorar sus actuaciones para entrar en la convocatoria del Mundial. Habrá que seguir especialmente a Beever-Jones, dada la escasez de alternativas de Inglaterra en la posición de delantera centro.

    Las cuatro cuentan con el crédito que se han ganado ante Wiegman, pero podrían quedarse fuera el próximo verano si no mejoran su estado de forma.

    Total de jugadoras: 20

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Las últimas plazas

    En abril, la FIFA publicó el reglamento del Mundial femenino de 2027, en el que anunció que las convocatorias podrán incluir 26 jugadoras. Esta cifra es habitual desde hace tiempo en los grandes torneos de fútbol masculino, pero aún no se había extendido de forma generalizada al femenino: Wiegman solo pudo convocar a 23 jugadoras para el Mundial femenino de 2023 y la Eurocopa de 2025. Sin embargo, podrá elegir a tres más si Inglaterra se clasifica para el torneo de Brasil.

    Entre las decisiones pendientes para completar la convocatoria está la elección de las dos porteras que serán suplentes de Hampton. Las opciones de Wiegman en esta posición han tenido dificultades para jugar con regularidad en los últimos meses, y eso probablemente acabará siendo decisivo. Los traspasos de este verano de Khiara Keating al Liverpool y de Sophie Baggaley al Birmingham City aumentan sus posibilidades, pero Ellie Roebuck parece afrontar una competencia seria por su puesto en el Aston Villa. Anna Moorhouse, por su parte, se había distanciado de este grupo al jugar semana tras semana en el Orlando Pride. Sin embargo, su cesión al Manchester City, donde parece que será suplente, la devuelve a esta categoría.

    En defensa, la versatilidad de muchas de las jugadoras con más opciones de entrar en esta posible convocatoria para el Mundial femenino de 2027 hace que siempre sea difícil prever por quiénes se decantará Wiegman. En realidad, las seis futbolistas mencionadas anteriormente ya cubren todas las posiciones de la línea defensiva, así que la decisión dependerá de qué otras cualidades o alternativas para cada puesto quiera tener a su disposición.

    Niamh Charles, Anouk Denton y Taylor Hinds pueden jugar tanto por la derecha como por la izquierda, mientras que Poppy Pattinson también ha surgido recientemente como una opción natural para el problemático puesto de lateral izquierdo. La central Lotte Wubben-Moy, por su parte, formó parte de las convocatorias para la Eurocopa de 2022, el Mundial femenino de 2023 y la Eurocopa de 2025, algo que podría jugar muy a su favor, aunque los minutos que dispute con el Arsenal también serán un factor.

    En el centro del campo, Erica Parkinson, de 17 años, ha entrado en la conversación después de recibir su primera convocatoria con la selección absoluta para el parón internacional de abril debido a las lesiones de Toone y Clinton, especialmente tras disputar su primer partido con Inglaterra en octubre. Lexi Potter también debutó durante la eliminatoria de repesca a doble partido contra Grecia e impresionó a muchos cuando fue titular en el encuentro de vuelta. Parece una jugadora que podría ganar muchos puestos en los próximos meses, sobre todo por su estado de forma en el Chelsea.

    También está Freya Godfrey, de 21 años, que ha formado parte habitualmente de las convocatorias de Inglaterra durante el último año y por fin debutó en octubre. Demostró su versatilidad al jugar como carrilera izquierda contra Grecia y, a medida que se acerque el Mundial, esperará seguir presente en todas las concentraciones de Inglaterra, como ha ocurrido desde su primera convocatoria en noviembre pasado.

    Total de jugadoras: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Los de fuera

    ¿Podría entrar alguien más en los planes? No es imposible. Wiegman ya ha recuperado a jugadoras que llevaban mucho tiempo fuera de la selección. Llevó a Laura Coombs al Mundial femenino de 2023 y puso fin a los ocho años de ausencia de la jugadora del Manchester City en la convocatoria de Inglaterra. También volvió a llamar el año pasado a Nikita Parris, después de que la delantera pasara más de dos años sin contar para la selección, aunque finalmente no entró en la lista para la Eurocopa 2025.

    Así pues, ¿quién podría seguir sus pasos y entrar en esta convocatoria de Inglaterra de forma aparentemente inesperada si hiciera falta?

    Millie Turner y Lucy Parker juegan habitualmente en la WSL, han estado cerca de entrar en las convocatorias de Inglaterra con Wiegman y probablemente serían las siguientes opciones si las lesiones afectaran al grupo de centrales.

    Keira Barry, por su parte, recibió una convocatoria en abril cuando Godfrey causó baja por lesión, aunque también tuvo que abandonar la concentración antes de tiempo por un problema en el tobillo. Para Barry, esto se ha convertido en algo frustrantemente habitual en los últimos años. Esperará tener los minutos de juego necesarios para demostrar no solo que está en forma, sino también su calidad antes del Mundial, aunque quizá necesite que haya lesiones entre las jugadoras de ataque para hacerse un hueco en el equipo.

    En el centro del campo, Ruby Mace y Maisie Symonds son dos jóvenes promesas que ya han recibido convocatorias con la absoluta, juegan con regularidad en sus clubes y han tenido un papel importante en la selección inglesa sub-23. Wiegman ha recurrido a menudo a la sub-23 para completar la convocatoria cuando han faltado otras jugadoras, así como cuando las jóvenes han merecido la oportunidad de dar el salto.

    Una vez más, tal como están las cosas, sería poco probable que alguna de estas cinco participara en 2027. De hecho, Parker, Barry y Symonds aún no han debutado con la absoluta pese a haber sido convocadas, mientras que Turner y Mace solo suman una internacionalidad cada una. Pero todas han demostrado su calidad en la WSL y ya conocen el entorno de la selección. La situación de Mace, Barry y Symonds, en particular, podría cambiar, dado que las tres son aún muy jóvenes y podrían dar grandes pasos adelante de aquí al próximo verano.

    Total de jugadoras: 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Mujeres olvidadas

    Durante sus cuatro años y medio al frente de este equipo, Wiegman ha hecho debutar con Inglaterra a 48 jugadoras distintas. Seis de ellas se han retirado desde entonces, pero aún hay muchas que siguen en activo, algunas en la segunda categoría del fútbol inglés, y a las que la actual seleccionadora de Inglaterra tuvo en cuenta en algún momento.

    Muchas son veteranas que han perdido su sitio en la convocatoria ante talentos más jóvenes, como Parris, Bethany England y Jordan Nobbs. Por su parte, ni Katie Zelem ni Gabby George lograron captar la atención de Wiegman durante sus concentraciones con el equipo, pese a ocupar posiciones en las que la selección necesitaba refuerzos.

    En este grupo también hay un par de jugadoras más jóvenes que no han terminado de progresar tras hacerse un hueco en la selección inglesa. Ebony Salmon no ha vuelto a ser convocada desde febrero de 2023, tras tener dificultades para marcar con regularidad a lo largo de los años. Katie Robinson, por su parte, parecía contar especialmente con la confianza de Wiegman e incluso se ganó un puesto en la convocatoria para el Mundial femenino de 2023. Viajó a Australia como la jugadora más joven de Inglaterra, con 20 años. Sin embargo, no ha vuelto a formar parte de la selección absoluta desde septiembre de aquel año, pese a seguir siendo habitual en la sub-23 durante mucho tiempo después.

    Total de jugadoras: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Bajas de larga duración

    Esta previsión se complica por la situación de varias jugadoras que llevan mucho tiempo de baja y volverán a jugar antes de que comience el Mundial de 2027. Siguen aspirando a un puesto en la convocatoria, pero ahora mismo resulta difícil determinar si estarán en ella.

    De todas, Agyemang es la que más posibilidades tiene de entrar en la convocatoria el próximo verano. La delantera fue una revelación en 2025: irrumpió en escena con un gol apenas 41 segundos después de debutar con Inglaterra y se hizo un hueco a última hora en la lista para la Eurocopa. En Suiza marcó dos goles en las eliminatorias y fue elegida Mejor Jugadora Joven del torneo, pero en octubre sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior. No obstante, regresará pronto y espera retomar el nivel que mostró antes de lesionarse para ampliar las opciones de Wiegman en la posición de delantera centro.

    Hay otras tres jugadoras con opciones de entrar en la convocatoria que también han estado de baja por lesiones del ligamento cruzado anterior. Jessica Naz, delantera del Tottenham que no juega desde diciembre de 2025, ha disputado seis partidos con la selección; la adolescente Katie Reid aún no ha debutado con la selección absoluta, pero era una de las centrales en mejor forma del país cuando recibió su primera convocatoria con Inglaterra en noviembre, días antes de que se conociera su lesión; y Ella Morris fue convocada como posible solución a la falta de alternativas en el lateral derecho justo antes de la Eurocopa 2025, pero sufrió su problema de rodilla durante aquella misma concentración. Morris volvió a jugar a principios de abril y tiene tiempo de sobra para recuperar sus opciones.

    Missy Bo Kearns también está ausente. Al principio, lo estaba por un motivo mucho más feliz. La centrocampista del Aston Villa anunció en marzo de 2026 que esperaba su primer hijo para septiembre. Sin embargo, a finales de marzo reveló que había perdido al bebé, una noticia devastadora. Kearns estuvo en la lista de reservas para la Eurocopa 2025 y disputó dos amistosos con Inglaterra a finales de ese año, en los que tuvo oportunidades por delante de jugadoras como Blindkilde Brown y Clinton.

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