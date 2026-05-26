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El Rangers presenta una oferta para fichar al máximo goleador del Wrexham, lo que supondría un duro golpe para el equipo de la Championship
El Gers se interesa por un exdelantero
Según talkSPORT, el Rangers ha confirmado su interés en fichar al delantero del Wrexham Windass para el mercado de verano. Es el tercer intento del conjunto de Glasgow por repatriar al delantero, que ya jugó 73 partidos con el club entre 2016 y 2018. El técnico Danny Rohl, quien lo dirigió en el Sheffield Wednesday —donde marcó 50 goles bajo su mando—, lidera la operación.
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Windass desmiente los rumores sobre su posible traspaso
Pese al interés de Escocia, el recién nombrado Jugador de la Temporada del Wrexham reafirmó su compromiso con el proyecto de Hollywood en el Racecourse Ground. Hace unos días, Windass declaró a talkSPORT: «Tengo contrato de tres años y he tenido un gran año; espero superarlo la próxima temporada».
Los Red Dragons tienen la sartén por el mango
El Wrexham rechazó una oferta formal del Rangers en enero y sigue decidido a proteger a su jugador estrella. Windass ha cuajado una temporada histórica, con cinco asistencias y 16 goles —récord del club— en 41 partidos de liga. Como el delantero tiene contrato hasta 2028, los Red Dragons cuentan con una gran ventaja financiera, y el experto en fichajes Ben Jacobs informa de que las negociaciones oficiales aún no han comenzado.
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Los directivos del Ibrox planean una reestructuración
El Rangers planea remodelar su ataque tras quedar tercero en la Premiership escocesa, por detrás de Celtic y Hearts. Aumenta su interés por Windass y negocia el fichaje del delantero de Hearts, Lawrence Shankland. Wrexham, que prepara una plantilla para aspirar a los play-offs de la Championship, rechazará ofertas reducidas.