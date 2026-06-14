El Rangers ficha al entrenador del Hearts, Derek McInnes, para sustituir a Danny Rohl, quien se marcha al Red Bull Salzburgo

McInnes, de 54 años, está a punto de regresar al Rangers como entrenador, poniendo fin a la búsqueda del sucesor de Rohl. Ya jugó en el club de 1995 a 2000 y ahora es el favorito para el cargo.

Aunque se mencionó a Steven Gerrard y a Kevin Muscat, el club siempre apuntó a McInnes, quien llega procedente del Hearts.