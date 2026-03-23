Tal y como ya adelantó «Marca» poco antes del inicio de este trepidante partido (3-2), el entrenador Álvaro Arbeloa tenía previsto alinear al inglés como lateral derecho. Sin embargo, al parecer por «motivos disciplinarios», decidió dejar a Alexander-Arnold inicialmente en el banquillo.
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El punto más bajo de una semana agridulce: Trent Alexander-Arnold, sancionado con el banquillo en el Real Madrid
Según explica «Marca», el jugador de 27 años habría llegado tarde a una sesión de entrenamiento poco antes, lo que le costó la titularidad en el once habitual. No se sospechaba que hubiera motivos deportivos, ya que «TAA» había mostrado un rendimiento claramente superior al de su suplente, Dani Carvajal, en las últimas semanas. El capitán aún no ha recuperado el 100 % de su forma tras su lesión de rodilla.
Tampoco era necesario un descanso para recuperarse, ya que entre el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City del martes y el duelo de Liga contra el Atlético del domingo hubo varios días para descansar.
El entrenador Arbeloa desmintió rotundamente tras el pitido final las interpretaciones y los informes sobre una medida disciplinaria: «No, no», comenzó. «Simplemente alineo al mejor once posible en cada partido. Juega el equipo que considero más adecuado. Carvajal ha hecho un buen partido».
A los 63 minutos, el veterano fue sustituido por Alexander-Arnold. En el minuto 72, TAA asistió a Vinicius Jr. en el gol decisivo del partido.
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«Como un caballero»: Alexander-Arnold acepta su sanción
Al finalizar el partido, la antigua estrella del Liverpool no hizo declaraciones sobre lo ocurrido. Por su parte, The Athletic confirmó que, al parecer, su llegada tardía al entrenamiento habría sido el motivo de su inusual papel como suplente.
Al parecer, las estrellas del Real Madrid no han acudido puntuales en varias ocasiones últimamente y, según se dice, el lateral derecho tampoco llegó al campo de entrenamiento el sábado para la sesión final hasta 20 minutos después de la hora acordada. Al parecer, Arbeloa le comunicó entonces la decisión para el derbi contra el Atlético, mientras que Alexander-Arnold se disculpó ante su entrenador, su capitán y el resto del equipo por su falta de puntualidad.
Al parecer, habría estado totalmente de acuerdo con su castigo y habría aceptado la decisión de Arbeloa «como un caballero».
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Una semana amarga para Alexander-Arnold: Tuchel no lo convocó
Con la medida de castigar a sus estrellas con el banquillo por llegar tarde, Arbeloa está en muy buena compañía en LaLiga. La temporada pasada, Hansi Flick, en el FC Barcelona, mandó repetidamente al banquillo al inicio de los partidos a aquellos jugadores que habían llegado tarde a las citas, sin hacer ninguna excepción. Sin embargo, parece que ahora este tipo de incidentes se resuelven principalmente mediante multas internas.
Para Alexander-Arnold, el banquillo supuso un momento bajo en una semana agridulce a nivel personal, con la clasificación para la Liga de Campeones y la victoria en el derbi, por un lado, y la no convocatoria de Thomas Tuchel, por otro. El seleccionador de Inglaterra había convocado el viernes una amplia lista de 35 jugadores para los partidos amistosos contra Uruguay y Japón. A pesar de la enorme convocatoria, «TAA» no logró entrar en la lista para los próximos duelos de los Three Lions.
«Sé lo que Trent nos puede aportar y hemos decidido mantener a nuestros jugadores», explicó Tuchel: «Conozco sus puntos fuertes, es un gran jugador, pero es una decisión deportiva». Alexander-Arnold ya había estado ausente de la convocatoria de Tuchel en noviembre, y en octubre se perdió los partidos por una lesión en el muslo. La última vez que jugó el exjugador del Liverpool fue en junio, tras salir como suplente, cuando Inglaterra ganó 1-0 a Andorra en la fase de clasificación para el Mundial.
El Real Madrid fichó a Alexander-Arnold (contrato hasta 2031) el verano pasado, inicialmente sin coste de traspaso, procedente del Liverpool FC. No obstante, se pagaron diez millones de euros a Anfield Road, lo que le permitió ser elegible para jugar en el Mundial de Clubes antes de que finalizara su contrato. Con los blancos, aún no ha marcado ningún gol en los 21 partidos disputados hasta la fecha, aunque ha dado tres asistencias.
Trent Alexander-Arnold: sus estadísticas en la temporada 2025/2026
Juegos 21 Minutos jugados 1.114 Goles - Asistencias 3 Tarjetas amarillas 2 Tarjetas rojas -