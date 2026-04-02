«¡Él puede llevar ese peso!» - Nicky Butt respalda a José Mourinho para una sensacional segunda etapa en el Manchester United

El futuro del banquillo del United sigue siendo un tema de debate constante bajo la estructura dirigida por Sir Jim Ratcliffe e INEOS, con Michael Carrick al frente del primer equipo de forma interina. Aún no se ha confirmado quién será el entrenador a partir de la próxima temporada, aunque se han barajado nombres como Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel para el puesto.

Butt advirtió de que atraer a entrenadores de élite podría resultar difícil sin ofrecer un mayor control, y Carrick se encuentra actualmente en una posición privilegiada para conseguir el puesto de forma permanente. Añadió: «Ningún entrenador consolidado querrá venir al Manchester United sin garantías en cuanto a presupuesto, tiempo y control. La estructura actual lo dificulta, y es posible que prefieran a alguien como Michael Carrick en su lugar».