El PSV se proclama campeón de Holanda con cinco jornadas de antelación: de Perisic a Man, los protagonistas de la victoria

Una liga dominada de principio a fin por el equipo campeón, que, a la espera del final de la temporada, también ha establecido el récord de victorias consecutivas fuera de casa, con una racha de 14 triunfos como visitante. Ayer sábado, 4 de abril, el PSV se impuso por 4-3 al Utrecht en un partido que se mantuvo en vilo hasta el último momento y que se decidió con un gol del extremo nacido en 2002 Couhaib Driouech. Al día siguiente, todos estaban frente al televisor para ver el partido del Feyenoord; si no hubiera llegado la victoria, habría comenzado la fiesta: el equipo de Van Persie se quedó en un empate sin goles en casa del Volendam y así el PSV se proclamó campeón de Holanda.