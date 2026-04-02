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El PSG y los grandes de la Premier League están en alerta máxima, ya que Eduardo Camavinga se plantea su futuro en el Real Madrid ante la falta de titularidad
Los grandes clubes europeos siguen de cerca la situación del Bernabéu
El futuro de Camavinga en el Real Madrid se vuelve cada vez más incierto. Según informaciones de AS, aunque ni el jugador ni el club han tomado aún ninguna decisión definitiva, la situación actual en Valdebebas ha dado lugar a una profunda reflexión. Este periodo de incertidumbre no ha pasado desapercibido, y, según se informa, el París Saint-Germain y varios pesos pesados de la Premier League han puesto al centrocampista en su punto de mira.
En Inglaterra, se dice que el atractivo de la Premier League es un gran aliciente para el francés, cuyas cualidades físicas y flexibilidad táctica se consideran perfectas para una competición de alta intensidad. Por su parte, el PSG ve al jugador nacido en Cabinda como la posible «guinda del pastel» para un centro del campo que ya cuenta con talentos como Vitinha y João Neves.
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Frustración por la falta de claridad en su función
Una serie de lesiones desafortunadas ha alterado el ritmo de Camavinga esta temporada. Sin embargo, incluso cuando está en plena forma, le ha costado hacerse con un puesto en el once inicial. Su versatilidad se ha convertido en una especie de obstáculo, ya que sigue siendo desplazado entre el centro del campo defensivo, la posición de falso extremo e incluso el lateral izquierdo.
El jugador de 23 años ha disputado 34 partidos esta temporada, pero a menudo se encuentra en el banquillo cuando llegan los partidos más importantes. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, que tomó las riendas tras la destitución de Xabi Alonso en enero, el eje preferido del centro del campo ha sido con frecuencia Thiago Pitarch y Aurélien Tchouameni. Según se informa, este papel secundario ha hecho que el antiguo prodigio del Rennes se sienta insatisfecho con su situación actual en la plantilla.
Se avecina una posible salida en verano
Según se informa, el ambiente en el vestuario del Real Madrid está cambiando, y entre los compañeros de equipo crece la sensación de que Camavinga podría buscar una salida este verano. Su falta de una progresión clara hacia un papel de liderazgo en el campo ha llevado a especular con que el Real Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas en torno a los 50 millones de euros (43,7 millones de libras esterlinas/57 millones de dólares) por el jugador. El momento es especialmente delicado, dada la proximidad del Mundial. Los escasos minutos de Camavinga en Madrid ya se han traducido en un papel reducido en la selección francesa, donde solo disputó 30 minutos durante el reciente parón internacional.
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El interés del PSG se ha reavivado
El interés del PSG por el centrocampista no es nada nuevo. Los campeones de la Ligue 1 llevan admirando a Camavinga desde su espectacular actuación con el Rennes, cuando tenía 16 años, contra ellos en 2019. Aunque el Real Madrid acabó llevándose el gato al agua en la pugna por su fichaje en 2021, el interés del club parisino nunca se desvaneció del todo. Ahora, con el futuro del centrocampista cada vez más incierto, están dispuestos a reavivar su interés.
A medida que la temporada entra en su recta final, tanto el jugador como el club se ven presionados para encontrar una solución. Queda por ver si Camavinga podrá volver a ganarse un puesto en el once inicial o si optará por protagonizar una gran reestructuración este verano. Con la Premier League y el PSG esperando entre bastidores, la pelota está claramente en el tejado del Real Madrid para decidir si están dispuestos a dejar que un talento de tanto renombre abandone el Bernabéu.