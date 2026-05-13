¡El PSG vuelve a hacerlo! El equipo de Luis Enrique venció al Lens y se llevó otro título de la Ligue 1

En un duelo de alto riesgo que podía cerrar su campaña nacional, el PSG demostró por qué sigue siendo el referente en Francia. En la aplazada jornada 29, el futuro campeón visitó al segundo, Lens, y una victoria visitante sentenciaría el título. No defraudó y ganó 2-0, sumando un nuevo trofeo a la vitrina del Parc des Princes.

El primer gol lo marcó Khvicha Kvaratskhelia, que silenció a la afición local y recordó por qué es uno de los delanteros de élite de Europa. Cuando Lens presionaba en busca del empate, la defensa del PSG se mantuvo firme y Matvey Safonov realizó cuatro paradas decisivas. En el descuento, el joven Ibrahim Mbaye sentenció con el 2-0 y selló el título para el PSG.