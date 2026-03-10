PSG/Nike
Traducido por
El PSG presenta su nueva y elegante quinta equipación Nike x Jordan con un diseño alucinante inspirado en las fascinantes luces de París
El PSG retira la camiseta «Night Edition»
Justo a tiempo para el inicio de la temporada, los campeones europeos han presentado la camiseta Nike x Jordan «Night Edition», un elegante homenaje al inconfundible ambiente nocturno de París, con el emblemático resplandor de la capital plasmado en un estampado distintivo mediante un proceso de diseño muy atractivo.
Proceso de diseño innovador
La camiseta «Night Edition» «se inspira en el juego de luces que transforma la capital al caer la noche», en particular en los reflejos de la emblemática zona del Trocadero, un lugar emblemático tanto para los parisinos como para los turistas.
Esto se plasma en un estampado cromado totalmente original sobre un fondo negro, que traspasa los límites de los gráficos de las camisetas de fútbol. Con un diseño innovador, el motivo se ha desarrollado a partir de imágenes captadas por una cámara de 360 grados en el Trocadero, con un efecto distorsionado que reproduce las hipnóticas luces de París por la noche. Como es habitual, el logotipo «Jumpman» de Jordan sustituye al Swoosh de Nike en el pecho.
Conexión Nike x Jordan
El PSG ya contaba con cuatro equipaciones para la temporada 2025-26, incluida la cuarta equipación fruto de la colaboración con Jordan que se presentó en noviembre, pero ha considerado oportuno lanzar una quinta por si acaso. La colaboración con la línea de baloncesto de Nike ha sido especialmente prolífica para Les Parisiens.
Tan lucrativa como innovadora, la asociación comenzó en 2018 con la firma de un acuerdo para el lanzamiento de diversas prendas y calzado de marca compartida. El logotipo «Jumpman» de Jordan ha aparecido en las equipaciones visitante, tercera y cuarta del PSG en lugar del Swoosh de Nike en los últimos años, e incluso en la camiseta local de 2021-22, cuando las superestrellas Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar jugaban en el Parque de los Príncipes.
Por supuesto, la colaboración va mucho más allá del terreno de juego, haciendo un guiño a la popularidad del baloncesto en Francia con zapatillas de marca compartida para la cancha y aprovechando el auge de la moda urbana con chaquetas y pantalones deportivos.
Colección completa ahora terminada
La colección «Night Edition» no es una excepción, con la cuarta camiseta como pieza central de una nueva línea que se ha ido desvelando poco a poco durante el último mes y que se presentó recientemente en la pop-up «La Maison» de Ici C'est Paris en Londres, donde el PSG demostró su poderío como nueva potencia de la cultura futbolística.
Más allá del terreno de juego, la colección incluye una gama completa de estilo de vida, ropa de entrenamiento y prendas para antes del partido «creadas en torno al mismo ADN monocromático», incluido el regreso de las icónicas zapatillas Air Jordan 6.
La camiseta «Night Edition», la gama lifestyle y la gama de entrenamiento ya están disponibles en las tiendas oficiales del PSG y en Nike.com.
Anuncios