Según ElDesmarque, el París Saint-Germain quiere fichar a Álvarez este verano y competiría con el Barcelona. El delantero argentino es la prioridad ofensiva de Luis Enrique, que busca renovar su ataque. Con el Atlético de Madrid ha marcado 20 goles y dado nueve asistencias en 49 partidos esta temporada.

Sus actuaciones han aumentado su prestigio en Europa y lo han colocado en la lista de fichajes estrella del PSG. Enrique planea un trío ofensivo dinámico con el argentino, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, con Bradley Barcola y Désiré Doué como opciones de rotación.