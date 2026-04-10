Tras meses de negociaciones, el PSG quiere asegurar la continuidad de Luis Enrique. Aunque su contrato ya se había ampliado hasta 2027, el club busca extenderlo aún más. El nuevo acuerdo lo vincularía al campeón de la Ligue 1 por cuatro años más, alineando su futuro con la visión del club.

La directiva, liderada por Nasser Al-Khelaifi, quiere cerrar el acuerdo antes de que acabe la temporada y ya ayuda al técnico en gestiones personales, como encontrar una residencia en Neuilly para su familia.



