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El PSG está a punto de renovar el contrato de Luis Enrique, quien será uno de los entrenadores mejor pagados de Europa
Compromiso a largo plazo hasta 2030
Tras meses de negociaciones, el PSG quiere asegurar la continuidad de Luis Enrique. Aunque su contrato ya se había ampliado hasta 2027, el club busca extenderlo aún más. El nuevo acuerdo lo vincularía al campeón de la Ligue 1 por cuatro años más, alineando su futuro con la visión del club.
La directiva, liderada por Nasser Al-Khelaifi, quiere cerrar el acuerdo antes de que acabe la temporada y ya ayuda al técnico en gestiones personales, como encontrar una residencia en Neuilly para su familia.
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Entre la élite directiva europea
Las condiciones económicas del acuerdo son igualmente significativas. La renovación propuesta incluye un aumento salarial sustancial que situaría a Luis Enrique entre los tres entrenadores mejor pagados del fútbol europeo.
Pese a las elevadas cifras, su entorno asegura que prioriza el proyecto y el bienestar de su familia sobre el salario. De hecho, ni siquiera pregunta por los ingresos de otros líderes del club.
Esta retribución llega tras un periodo de plena confianza en su liderazgo: en febrero de 2025 el PSG ya recompensó a varios pilares del equipo, y él fue uno de los principales beneficiarios.
Frustración pese al éxito en Europa
Aunque las negociaciones de su contrato avanzan, Luis Enrique sigue siendo un perfeccionista en la banda. A pesar de la contundente victoria 2-0 sobre el Liverpool en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, el español no se mostró satisfecho.
«Es una pena. Jugamos muy bien, merecíamos más goles y creamos ocasiones claras en la segunda parte. Pero es la Champions League, queda el partido de vuelta, aunque estamos contentos», declaró a Canal+.
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Una visión deportiva unificada
La renovación de Luis Enrique hasta 2030 busca unificar el área deportiva del PSG. Con este acuerdo, su mandato coincidirá con el del asesor Luis Campos, con quien ya trabaja en una estrategia de fichajes más disciplinada y joven.
La sintonía entre Luis Enrique, Campos y Al-Khelaifi se ve como clave para que el PSG siga aspirando a la gloria europea. Con jugadores clave como Vitinha y Achraf Hakimi también vinculados a largo plazo, el club cree haber encontrado al líder adecuado para guiar su plantilla en evolución durante la próxima década.