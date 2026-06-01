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Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

El PSG está a punto de fichar a un centrocampista ruso por 25 millones de euros, según su agente, quien afirma que el traspaso está «cerrado al 95 %»

Fichajes
Paris Saint-Germain
Ligue 1
A. Batrakov

El París Saint-Germain no pierde tiempo en el mercado de fichajes y está a punto de cerrar la incorporación de la joven promesa rusa Aleksey Batrakov. Su llegada al Parque de los Príncipes parece solo una formalidad.

  • El agente confirma que las negociaciones están en una fase avanzada.

    El fichaje de Aleksey Batrakov está a punto de cerrarse, según su representante, Dmitry Cheltsov. En «Comment Show» explicó que los líderes del Lokomotiv y el PSG ya han mantenido más de diez llamadas.

    Cheltsov afirmó que el fichaje está garantizado en un 95 % y que los clubes ya han mantenido más de diez llamadas. Esta semana Campos viajará a Moscú para cerrar el traspaso. Solo un milagro lo evitaría: 25 millones de euros por el traspaso y entre 5 y 6 millones de euros de salario», concluyó.

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  • Aleksey Batrakov in action during a football matchinstagram

    Luis Campos lidera la última ofensiva

    La implicación de Luis Campos confirma la voluntad del PSG de cerrar rápido el fichaje de Batrakov. Su inminente viaje a Moscú indica que solo restan detalles del contrato de 25 millones de euros. Tras ganar la Champions, el club busca nuevos talentos y mantiene su apuesta por el mercado ruso, como ya hizo con el portero Matvey Safonov.

    Este movimiento llega tras la histórica victoria del PSG en la Liga de Campeones y refuerza la apuesta del club por nuevos talentos, como ya hizo con el portero Matvey Safonov.



  • Se ajusta al perfil de Enrique

    Batrakov no es solo un objetivo comercial; encaja en el perfil táctico que pide Luis Enrique. A sus 20 años, el centrocampista aporta la versatilidad y la técnica que caracterizan la actual estrategia de fichajes del PSG en la era Enrique-Campos.

    Sus números en Rusia han sido sensacionales: 17 goles y 13 asistencias en 36 partidos la temporada pasada con el Lokomotiv de Moscú, lo que confirma su potencial para competir al más alto nivel.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Una nueva era en la contratación

    El fichaje del joven ruso muestra que el PSG deja atrás la «era Galácticos» y apuesta por talentos emergentes. La polivalencia de Batrakov en el último tercio del campo lo hace clave para la Ligue 1 y las competiciones europeas.

    Si se concreta el 5 % restante del acuerdo, como se espera, será el primer gran fichaje del verano. Con un salario informado de 6 millones de euros, el club confía en que este jugador de 20 años se convierta en el nuevo motor creativo del equipo en el Parc des Princes.