El fichaje de Aleksey Batrakov está a punto de cerrarse, según su representante, Dmitry Cheltsov. En «Comment Show» explicó que los líderes del Lokomotiv y el PSG ya han mantenido más de diez llamadas.

Cheltsov afirmó que el fichaje está garantizado en un 95 % y que los clubes ya han mantenido más de diez llamadas. Esta semana Campos viajará a Moscú para cerrar el traspaso. Solo un milagro lo evitaría: 25 millones de euros por el traspaso y entre 5 y 6 millones de euros de salario», concluyó.