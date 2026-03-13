Mientras el club se centra en las renovaciones, el futuro del actual ganador del Balón de Oro, Dembélé, parece cada vez más incierto. A pesar de haber sido una figura clave en el triunfo de la Liga de Campeones de la temporada pasada, según informa el Diario Sport, su agente, Moussa Sissoko, se habría reunido recientemente con el director deportivo del Manchester City, Hugo Viana. Con su contrato a punto de expirar en 2028 y las negociaciones para su renovación estancadas, el superestrella de 28 años está siendo vagamente relacionado con un fichaje de alto perfil por el gigante de la Premier League.