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El PSG defiende su intento de aplazar el crucial partido contra el Lens, ya que la postura del Liverpool con motivo del aniversario de Hillsborough frustró el plan inicial para la Liga de Campeones
Respetando la trágica historia del Liverpool
En declaraciones a RMC Sport, Campos explicó por qué el PSG ha solicitado a la Ligue de Football Professionnel (LFP) que modifique su calendario de partidos nacionales. El plan original era disputar los partidos europeos contra el Liverpool el 7 y el 15 de abril. Sin embargo, hubo que ajustar el calendario.
«Al principio, nos hubiera gustado jugar la Champions el martes y luego el miércoles. Pero como el Liverpool no puede jugar el 15 de abril, respetamos la historia del Liverpool porque es una fecha trágica para el club», declaró Campos. En su lugar, el partido de vuelta se disputará el martes 14 de abril, lo que reduce el margen de recuperación del PSG.
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Defender el coeficiente del fútbol francés
El asesor deportivo insistió en que el PSG no pretende faltar al respeto a sus rivales por el título. Por el contrario, el club considera que esta medida es esencial para el coeficiente UEFA del país. «La postura del PSG es muy clara y es fruto de una profunda reflexión por parte de todos nosotros sobre las ventajas y desventajas que conlleva, no solo para el PSG, sino para el fútbol francés», explicó.
Francia lucha actualmente por mantener su puesto entre los cinco primeros de Europa. Campos advirtió de que perder esta quinta posición crearía problemas importantes para todos los equipos franceses, no solo para los actuales campeones.
Sin embargo, la situación no está tan clara para el Lens, ya que hay mucho en juego en el choque de la Ligue 1, en el que los dos primeros clasificados de la división se enfrentarán en un duelo que podría resultar decisivo.
El Lens rechaza la solicitud de aplazamiento
A pesar de los argumentos del París, el Lens se ha opuesto con firmeza al cambio de calendario propuesto. Mediante un comunicado oficial, el club del norte rechazó formalmente la idea, alegando que su campaña nacional no debería convertirse en una «variable de ajuste» simplemente para dar cabida a las ambiciones europeas de los equipos más ricos. El Lens señaló que, si se aplaza el partido, se quedaría sin disputar ningún encuentro oficial durante 15 días, lo que alteraría gravemente su ritmo en una fase crucial de la temporada. Sostiene que debe protegerse la integridad de la liga y que todos los clubes participantes deben recibir el mismo trato.
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A la espera del veredicto definitivo de la LFP
La decisión final recae ahora en la junta directiva de la LFP, que se reunirá el jueves. Se enfrentan a una difícil disyuntiva entre apoyar a un representante francés en la escena continental y preservar la equidad de una reñida lucha por el título, en la que el París Saint-Germain ocupa actualmente el primer puesto con 60 puntos en 26 partidos. El Lens acumula 59 puntos en segunda posición, a solo un punto del líder a pesar de haber disputado un partido más.