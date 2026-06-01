¿El próximo Zlatan Ibrahimovic? Por qué Benjamin Sesko, estrella del Manchester United, quiere seguir los pasos del enigmático delantero sueco

Sesko, de 23 años, se ha convertido en pieza clave del Manchester United. Llegar a la Premier League le exigió horas de estudio de uno de los futbolistas más espectaculares de la historia. El internacional esloveno reveló a Givemesport que su ídolo fue Zlatan Ibrahimovic, exdelantero de los “Diablos Rojos”.

«Mi ídolo es Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic», declaró Sesko a Givemesport. «Un gran jugador, por supuesto. Era increíble. Lo observaba mucho, pero no solo a él. En general, el fútbol, las habilidades, los goles... era algo que solía intentar imitar. Podía ser en verano, cuando hacía mucho calor, pero solo quería mejorar».



