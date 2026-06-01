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¿El próximo Zlatan Ibrahimovic? Por qué Benjamin Sesko, estrella del Manchester United, quiere seguir los pasos del enigmático delantero sueco
Siguiendo los pasos de una leyenda
Sesko, de 23 años, se ha convertido en pieza clave del Manchester United. Llegar a la Premier League le exigió horas de estudio de uno de los futbolistas más espectaculares de la historia. El internacional esloveno reveló a Givemesport que su ídolo fue Zlatan Ibrahimovic, exdelantero de los “Diablos Rojos”.
«Mi ídolo es Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic», declaró Sesko a Givemesport. «Un gran jugador, por supuesto. Era increíble. Lo observaba mucho, pero no solo a él. En general, el fútbol, las habilidades, los goles... era algo que solía intentar imitar. Podía ser en verano, cuando hacía mucho calor, pero solo quería mejorar».
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El impacto de Zlatan en Old Trafford
Ibrahimovic sigue siendo muy querido en el United pese a su breve paso. Llegó gratis del París Saint-Germain en 2016 y, a pesar de su edad, marcó 28 goles en 46 partidos, ayudando a los Red Devils a ganar la Carabao Cup y la Europa League con José Mourinho.
Una grave lesión de rodilla frenó su impulso en su segundo año, pero su legado de mentalidad de élite y remates acrobáticos marcó a la siguiente generación. Sesko, con un perfil físico similar, busca ahora emular ese impacto goleador como delantero titular del United a largo plazo.
Química con Cunha y Mbeumo
Sesko destaca la variedad de habilidades en la delantera del United, formada por él mismo, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo. Los tres superaron los diez goles en su primera temporada y, según el esloveno, esa diversidad los hace letales para las defensas de la Premier League.
«Todos tenemos habilidades distintas y eso es clave», explicó Sesko. «No somos iguales y eso beneficia al equipo. Tenemos mucho talento y, con la calidad que hemos mostrado esta temporada, podemos estar satisfechos».
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Construir el éxito a través de la amistad
Aunque sus números en la cancha son impresionantes, Sesko asegura que el vínculo que comparten fuera del entrenamiento es el verdadero secreto. El exdelantero del RB Leipzig destacó el ambiente del vestuario como clave para que los nuevos fichajes se adapten rápido a la presión de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo.
«No solo eso, creo que también funcionamos muy bien como amigos», añadió Sesko. «Es importante tener buenas relaciones que, al final, puedan traer el éxito». Con una delantera joven y ambiciosa, inspirada por iconos como Ibrahimovic y unida por una amistad genuina, los aficionados del United tienen motivos para ser optimistas sobre el futuro de su ataque.