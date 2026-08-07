Tras llevar al Newcastle a la Champions League y dar al Tyneside su primer título nacional en 70 años, Howe dejó atónito al mundo del fútbol al confirmar su salida de St James’ Park el 30 de julio de 2026.

Dirigió 231 partidos al frente del Newcastle, después de asumir el cargo por primera vez en noviembre de 2021, y era uno de los entrenadores que más tiempo llevaban en la máxima categoría inglesa. Los vientos de cambio lo han apartado del noreste de Inglaterra.

Ese también ha sido el caso de otras figuras destacadas este verano, con Anthony Gordon y Sandro Tonali poniendo rumbo al Barcelona y al Tottenham en traspasos millonarios. Bruno Guimaraes está a punto de cerrar un traspaso al Arsenal por 75 millones de libras (101 millones de dólares).