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¿El próximo presidente del Real Madrid? Rafael Nadal responde a los rumores sobre su posible candidatura tras la convocatoria de elecciones por parte de Florentino Pérez
Nadal pone fin a los rumores sobre su candidatura a la presidencia
Nadal ha desmentido su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Las especulaciones en España le habían señalado como posible candidato, pero el tenista, miembro honorario del club, ha querido calmar los ánimos.
El 22 veces campeón de Grand Slam usó las redes sociales para frenar los rumores. «He leído informaciones que me vinculan a posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid», escribió. «Quiero aclarar que esas informaciones no son ciertas».
- AFP
Florentino Pérez desata el rumor de unas elecciones
Un día después de que el presidente Pérez anunciara elecciones en el club, el icono mallorquín reaccionó. Su declaración abrió la puerta a posibles rivales y desató el debate sobre quién liderará al 15 veces campeón de Europa.
En una rueda de prensa, el veterano presidente explicó que cualquier socio que cumpla los requisitos puede presentarse. Aunque Pérez ha liderado un largo periodo de éxitos dentro y fuera del campo, su anuncio ha avivado las especulaciones sobre un sucesor de alto perfil.
¿Por qué se relacionó a este icono del tenis?
Por su enorme popularidad, sus vínculos con el club y el apoyo de los madridistas, el nombre de Nadal apareció pronto en medios y foros. Se le ve a menudo en el palco VIP del Bernabéu y nunca ocultó su pasión por los merengues.
Pese al atractivo de ver a un icono deportivo mundial al frente del club, el mallorquín ha descartado ahora cualquier candidatura. Aunque los requisitos son estrictos —ser socio desde hace 20 años y aportar una garantía financiera—, muchos creían que su figura podría superarlos.
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¿Quién más podría plantarle cara a Pérez?
Aunque Nadal se ha retirado de la contienda, la atención se centra en otros posibles candidatos. En España destaca Enrique Riquelme, que baraja lanzar una campaña para desafiar el statu quo.
Por ahora no se sabe si Pérez tendrá un rival de peso, pues pocos cuentan con la influencia económica y política del hombre que creó la era de los «Galácticos» y remodeló el Bernabéu. Pero, con el inicio oficial del ciclo electoral, la incertidumbre en la capital española apenas comienza.