Erblin Osmani, de solo 16 años, debutó con el primer equipo contra el Eisernen: entró en el minuto 87 en sustitución de Leon Goretzka. Además, Guido Della Rovere (18) entró por primera vez en la convocatoria del entrenador Vincent Kompany, aunque no llegó a salir al campo.
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¡El próximo debut! Un joven de 16 años debuta como profesional con el FC Bayern de Múnich contra el Union de Berlín
Ya en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, dos jóvenes promesas del FCB habían debutado debido a la tensa situación de la plantilla del campeón alemán. Deniz Ofli y Filip Pavic saltaron al campo en la segunda parte.
El sábado, Kompany volvió a tener que prescindir de numerosos jugadores. Mientras que Nicolas Jackson (roja), Luis Díaz (doble amarilla) y Jonathan Tah (cinco tarjetas amarillas) se perdieron el partido por sanción, Jamal Musiala (problemas en el tobillo), Alphonso Davies (lesión en el muslo), Manuel Neuer (rotura fibrilar) y Sven Ulreich (rotura muscular) por lesión. Además, Aleksandar Pavlovic tuvo que causar baja a última hora por molestias en la cadera.
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FC Bayern de Múnich: solo tres profesionales consolidados en el banquillo
Della Rovere y Osmani se desenvuelven ambos en el centro del campo. El primero llegó a Múnich en 2024 procedente de la cantera del Cremonese. El italiano ya es un fijo en el equipo filial de la Regionalliga de Baviera y ha marcado cuatro goles y ha dado diez asistencias en 21 partidos de liga. Osmani, por su parte, lleva en las categorías inferiores del Bayern desde 2017 y, hasta ahora, solo ha jugado con el equipo sub-17.
Los defensas Pavic y Ofli también volvieron a formar parte del equipo. Con el portero Leonard Prescott y el delantero Mayon Cardozo, la convocatoria contaba con otros dos talentos. Este último ya debutó contra el Gladbach y también pudo participar en los últimos minutos contra el Union. Completaban el banquillo Raphael Guerreiro, Hiroki Ito y Tom Bischof.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha Hora Partido Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Martes, 7 de abril 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Miércoles, 15 de abril 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)