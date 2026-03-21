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Vincent KompanyGetty
Tim Ursinus

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¿El próximo baile de debutantes? Ya hay dos caras nuevas en el banquillo del FC Bayern de Múnich

También en el partido en casa contra el Union Berlin de la Bundesliga podría haber varios debutantes en el FC Bayern de Múnich.

En la convocatoria del entrenador Vincent Kompany figuran de nuevo dos adolescentes, Erblin Osmani (16) y Guido Della Rovere (18), que aún no han debutado como profesionales. 

  • Ya en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, dos jóvenes promesas del FCB debutaron debido a la tensa situación de la plantilla del campeón alemán. Deniz Ofli y Filip Pavic entraron en juego en la segunda parte.

    El sábado, Kompany tendrá que prescindir de nuevo de numerosos jugadores. Mientras que Nicolas Jackson (roja), Luis Díaz (doble amarilla) y Jonathan Tah (cinco tarjetas amarillas) están sancionados, Jamal Musiala (problemas en el tobillo), Alphonso Davies (lesión en el muslo), Manuel Neuer (rotura fibrilar) y Sven Ulreich (rotura muscular) causan baja por lesión. Además, Aleksandar Pavlovic se perderá el partido a última hora por molestias en la cadera.

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  • Della RovereImago Images

    FC Bayern de Múnich: solo tres profesionales consolidados en el banquillo

    Por su parte, Della Rovere y Osmani son opciones para el centro del campo. El primero llegó a Múnich en 2024 procedente de la cantera del Cremonese. El italiano ya es un fijo en el equipo reserva de la Regionalliga de Baviera y ha marcado cuatro goles y dado diez asistencias en 21 partidos de liga. Osmani, por su parte, lleva en las categorías inferiores del Bayern desde 2017 y hasta ahora solo ha jugado con el equipo sub-17. 

    Los defensas Pavic y Ofli también vuelven a formar parte del equipo. El portero Leonard Prescott y el delantero Mayon Cardozo son otros dos talentos de la plantilla. Este último ya debutó contra el Gladbach. Completan el banquillo Raphael Guerreiro, Hiroki Ito y Tom Bischof.

    El entrenador Kompany declaró en Sky antes del inicio del partido sobre su alineación: «Es posible que hoy necesitemos a algunos de estos jugadores. También se trata de que adquieran experiencia. Algunos lo conseguirán, otros no. Se trata de la integración. Espero que los chicos que salgan hoy sean sólidos».

    • La alineación del FC Bayern de Múnich: Urbig - Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer - Kimmich, Goretzka - Olise, Karl, Gnabry - Kane 

  • FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

    FechaHoraPartido
    Sábado, 21 de marzo15:30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15:30SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
    Martes, 7 de abril21:00Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)
    Sábado, 11 de abril18:30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
    Miércoles, 15 de abril21:00FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)
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