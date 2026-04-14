El propietario del Nápoles exige una revolución y quiere cambiar por completo las reglas del fútbol





Aurelio De Laurentiis ha vuelto a dar que hablar con una serie de declaraciones polémicas. El presidente del Nápoles aboga, en una entrevista con The Athletic, por una revolución total en el mundo del fútbol. Según el productor y cineasta, el deporte debe cambiar drásticamente para no perder a los jóvenes, que han crecido con los videojuegos y las redes sociales.



La propuesta más llamativa del presidente es acortar la duración de los partidos. De Laurentiis propone que los partidos duren solo cincuenta minutos, divididos en dos tiempos de 25 minutos de tiempo de juego puro. De esa manera, según él, la intensidad sería mucho mayor y desaparecería el juego lento del deporte, lo que beneficiaría al espectáculo.





Además de la duración del partido, también quiere acabar con las sanciones tradicionales del fútbol. «Las tarjetas amarillas y rojas están obsoletas», afirma el presidente. En su lugar, aboga por sanciones de tiempo: cinco minutos por una tarjeta amarilla y veinte minutos por una tarjeta roja. Su teoría es causar más molestias a los jugadores durante el partido, en lugar de en futuros encuentros.

Según De Laurentiis, la regla del fuera de juego y las posibilidades de sustitución también deben desaparecer para que el juego sea más dinámico. Aboga por más libertad para los entrenadores y menos intervenciones de los árbitros en faltas leves que frenan el ritmo del juego.

Dentro de la Serie A, De Laurentiis lleva tiempo abogando por una reducción de la competición de veinte a dieciséis equipos. Considera que hay demasiado fútbol, lo que afecta a la calidad del juego, tanto para los aficionados como para los jugadores.

También tiene una opinión muy clara sobre las competiciones europeas. De Laurentiis sueña con una «Superliga europea» en la que los clubes más grandes se enfrenten entre sí con mayor frecuencia en un formato más moderno. Para ello, arremete con dureza contra los actuales dirigentes de las federaciones de fútbol, a quienes describe como: «personas mayores sin visión de futuro que bloquean el potencial comercial de este deporte».