El procedimiento VAR vuelve loco a Gigi Buffon, ya que la leyenda de la Juventus critica la tarjeta roja incorrecta a Pierre Kalulu en la reñida derrota ante el Inter

El Derby d'Italia se vio empañado por la polémica, ya que el defensa de la Juventus Kalulu fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una entrada a Alessandro Bastoni. Las repeticiones mostraron que el contacto fue mínimo, lo que provocó críticas generalizadas por la decisión que llevó a la Juve a jugar con 10 hombres en su derrota por 3-2 ante el Inter.

A pesar de la gravedad de la decisión, el VAR no pudo intervenir debido a los protocolos actuales que prohíben la revisión de las segundas tarjetas amarillas. El incidente ha reavivado el debate sobre la coherencia arbitral y las rígidas normas que rigen la tecnología en el fútbol italiano.