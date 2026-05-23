El primer ministro Keir Starmer pide que la final de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el PSG se retransmita en abierto en el Reino Unido

El equipo de Mikel Arteta se clasificó para la final tras una dramática victoria sobre el Atlético de Madrid, poniendo fin a 20 años de espera para volver a la cima del fútbol europeo. Después de ganar esta semana su primer título de la Premier League desde 2004, los Gunners buscan un doblete histórico, pero Starmer insiste en que la accesibilidad del partido va más allá de sus preferencias personales.

Starmer añadió: «Creo firmemente que la final de esta competición debería seguir siendo de acceso gratuito, independientemente de si el Arsenal ha llegado a ella o no. Quiero que muchos aficionados vean a nuestro equipo en esta final histórica, pero también que seguidores de todos los clubes puedan reunirse en salones y bares para disfrutar de los mejores jugadores de Europa. La gente trabajadora no debería tener que pagar una suscripción para ver un partido así».