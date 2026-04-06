Según informan de forma unánime varios medios brasileños, el BVB ha puesto sus ojos en el talentoso delantero Lucca, del FC São Paulo, equipo de la primera división brasileña. Además, el diario *Bild* afirma haber sabido que los ojeadores del equipo negro y amarillo conocen muy bien al jugador de 18 años.
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¿El primer gran fichaje de Ole Book? El BVB podría adelantarse al Arsenal en el fichaje de un delantero
Sin embargo, ficharlo no sería tarea fácil. Al parecer, varios clubes de primer nivel han mostrado interés por Lucca, y el Arsenal, líder de la Premier League, supone una gran competencia. Los Gunners son, en estos momentos, los que más han avanzado en el intento de fichar a este versátil extremo.
Además, el traspaso no sería precisamente barato. Por un lado, Lucca tiene contrato hasta 2028 y, por otro, es probable que los numerosos interesados hagan subir aún más el precio.
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La pugna por Lucca: el BVB tiene ventaja
Sin embargo, el BVB tiene una ventaja. La reputación del club formador, que ayudó a talentos como Jadon Sancho, Ousmane Dembélé o Jude Bellingham a dar el salto a la élite internacional, precede al Borussia. Además, Lucca se encontraría en Kaua Prates con un compatriota, lo que facilitaría su integración en Dortmund.
El fichaje de Prates, lateral izquierdo brasileño de 17 años, ya es un hecho desde hace tiempo. Unos doce millones de euros han pasado de la cuenca del Ruhr al Cruzeiro de Belo Horizonte por el adolescente. Con Justin Lerma, el Borussia ha fichado a otro sudamericano: la joven promesa ofensiva ecuatoriana, también de 17 años, llega procedente del Independiente del Valle por cuatro millones de euros.
No es titular: Lucca sería una inversión de futuro
Ambos fichajes se cerraron aún durante el mandato del director deportivo Sebastian Kehl. Por su parte, su sucesor, Nils-Ole Book, había anunciado que ficharía más «perlas». No en vano, en su anterior etapa (en el SV Elversberg) se ganó el apodo de «buscador de perlas». Queda por ver si Lucca encaja en su perfil.
El dos veces internacional sub-20 con Brasil sería, tal y como están las cosas, más bien una inversión de futuro. En el São Paulo, Lucca aún está lejos de ser titular. En la Serie A brasileña aún no ha disputado ningún partido esta temporada tras diez jornadas, aunque sí ha jugado con regularidad en el Campeonato Paulista. Su único gol hasta la fecha con el primer equipo lo marcó en la Copa Libertadores.
BVB - Calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Partido 11 de abril, 15:30 h BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15:30 h TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga) 26 de abril, 17:30 h BVB - SC Friburgo (Bundesliga) 3 de mayo, 17:30 h Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)