El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, niega que fichar a Xabi Alonso fuera un error y habla de la incertidumbre sobre el contrato de Vinicius Jr

Pérez acudió al programa «El Chiringuito de Jugones» para conceder una entrevista de 40 minutos tras anunciar la convocatoria de elecciones presidenciales extraordinarias. El presidente volvió a referirse al cese de Alonso a mitad de temporada, destituido tras perder 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Aunque Alonso logró un éxito histórico con el Bayer Leverkusen, su etapa en el Real Madrid se vio lastrada por la falta de preparación en la pretemporada y el creciente agotamiento físico de la plantilla.