El presidente del Manchester City promete revelar «todo» sobre los 115 cargos, tras tres años de espera para el juicio contra la Premier League

El caso ensombrece uno de los períodos más exitosos de la historia del City. A pesar de las posibles graves consecuencias, la directiva mantiene su postura de inocencia. Al-Mubarak subrayó que los propietarios siguen comprometidos con el proyecto a largo plazo.

«No hay intención de vender», afirmó. «Solo queremos seguir haciéndolo crecer, porque vemos que este es un negocio maravilloso.

«Es fútbol y entretenimiento. En un mundo que cambia y distrae, el deporte permanece. El fútbol es la cima, y el Manchester City y su grupo, dentro del fútbol, también. Estas joyas no se venden».