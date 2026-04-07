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El presidente del Atlético de Madrid se muestra «avergonzado» por el arbitraje de La Liga tras escuchar las grabaciones del VAR sobre la decisión de anular la tarjeta roja al Barcelona
Gil Marín critica duramente el nivel arbitral
El ambiente en el Wanda Metropolitano es tenso tras una serie de decisiones polémicas en partidos clave contra el Real Madrid y el Barcelona. Según se informa, la directiva del Atlético ha cuestionado la integridad del proceso técnico tras presenciar una serie de supuestas injusticias.
El principal motivo de la indignación actual proviene de un incidente en el que se vio involucrado el defensa del Barcelona Gerard Martín. Tras una entrada alta sobre Thiago Almada, Busquets Ferrer le mostró inicialmente una tarjeta roja directa, pero tras la intervención de Melero López, quien aconsejó al árbitro sobre el terreno de juego, la sanción se redujo a una tarjeta amarilla. Los rojiblancos acabaron perdiendo el partido de Liga del sábado por 2-1.
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El director general exige que el VAR rinda cuentas
Marín no se anduvo con rodeos al hablar del audio difundido desde la sala del VAR, insinuando que la tecnología se está utilizando para influir en los árbitros en lugar de limitarse a corregir errores evidentes. Considera que el sistema actual socava la autoridad del árbitro sobre el terreno de juego.
«Cuando vemos las imágenes y escuchamos el audio compartido por la Federación, lo único que podemos hacer es sentir vergüenza», declaró Marin, según cita Marca. «Es inaceptable que nos dejen escuchar sus comentarios, que son totalmente contrarios a cómo debería funcionar correctamente el VAR, y no pase nada. Los árbitros tienen el mismo derecho a cometer errores que los jugadores, los entrenadores y los directivos, pero los errores en el partido son solo eso: errores. Es algo totalmente distinto cuando un árbitro en la cabina del VAR influye en el árbitro principal mientras este juzga una jugada.
«El árbitro sobre el terreno de juego debe ser responsable y tomar decisiones interpretando las intenciones de cada jugador. El VAR solo debería intervenir para corregir errores imposibles de interpretar, no para decidir en lugar del árbitro principal. No es normal que se tomen decisiones diferentes para jugadas idénticas, que cambien los criterios y que no sepamos qué esperar. Nos ha pasado en las dos últimas jornadas. No tiene sentido».
Le Normand expresó su enfado
Marín no fue el único en expresar su frustración. El jugador del Atlético Robin Le Normand también admitió estar molesto por la decisión del árbitro ante el incidente. Dijo: «Ahora dirán que no era tarjeta roja, pero cualquiera que entienda de fútbol sabe que lo era. Si yo hubiera hecho eso, sin duda habría sido tarjeta roja. Lo vimos hace poco en el partido del Betis-Rayo Vallecano, y la CTA (Comisión Técnica de Árbitros) lo consideró tarjeta roja. No sé qué ha pasado hoy con la misma acción. Lo revisa y ve que es peligroso. Yo tampoco lo entiendo.
«Hoy no se podía hablar con nadie, ni siquiera con el capitán. Cada vez que pasaba algo, sacaba una tarjeta amarilla y subía el listón del partido en lugar de bajarlo. Todo el mundo puede cometer errores, y hoy creo que él cometió uno. Todo el mundo lo vio. Hoy fueron los pequeños detalles los que afectaron al partido. Fueron los pequeños detalles los que nos hicieron daño».
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¿Y ahora qué?
Esta derrota significa que el Atlético no ha logrado situarse entre los tres primeros de La Liga, quedando a solo un punto del Villarreal. Por su parte, el Barça se mantiene en lo más alto de la tabla, con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que cayó derrotado ante el Mallorca este fin de semana. El Atlético de Diego Simeone buscará la revancha en su próximo partido, cuando se enfrente de nuevo al Barcelona, pero esta vez en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.