Uno de los temas clave fue el estado físico del delantero estrella Julián Álvarez, que se había recuperado de una lesión en el tobillo. Cerezo confirmó que el jugador viajó a Londres este lunes y le vio en buen estado.

Con el delantero en el once inicial, el Atlético de Madrid suma una de sus armas más peligrosas. Y, subrayando la importancia del momento, concluyó: «Es una oportunidad histórica, porque llegar a la final es hacer historia. Venimos con mucha ilusión. Los jugadores están muy emocionados y todos quieren estar en la final».