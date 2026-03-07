El presidente del Atlético de Madrid confirma que el traspaso de Antoine Griezmann al Orlando City no se llevará a cabo y da a entender que el emblemático jugador seguirá dos años más en el club

El jugador de 34 años había estado muy vinculado a una salida este mes, y algunos informes sugerían que su aparición de esta semana contra la Real Sociedad podría haber sido su última actuación con los Colchoneros. Sin embargo, en declaraciones previas al partido de Liga del sábado, Alemany se mostró firme en su postura de que el máximo goleador histórico del club no se va a marchar.

«Ya os he dicho que tiene esta temporada y dos años más con nosotros. No veo ninguna noticia importante. Antoine está en un momento de forma extraordinario, está jugando grandes partidos. Le van a aplaudir como siempre. Yo sigo igual, tiene contrato, se va a quedar con nosotros. Se ha cerrado el círculo y volvemos al principio. Está haciendo una actuación espectacular y eso es lo más importante. Va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más», declaró Alemany.

